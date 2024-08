Director de ‘Betty la fea, la historia continua’ reveló detalles inéditos de lo que sería la segunda temporada de la famosa serie

El pasado viernes 18 de agosto terminó la primera temporada de 'Betty la fea: la historia continúa', la serie que retoma la famosa novela de Fernando Gaitán, ‘Yo soy Betty, la fea’ y que fue emitida por el Canal RCN.

La temporada, que contaba con 10 episodios y que fue trasmitida por Prime Video, dejó con muchas dudas a los televidentes tras la aparición de un misterioso hombre con el que Betty se reencuentra en Cartagena.

Sin embargo, todas las incógnitas que ha dejado la famosa serie serían resueltas en la segunda temporada, según reveló Mauricio Cruz Fortunato, director de Betty.

“Ahora, formo parte del ADN de la historia. No sé si me llamen para más temporadas, pero si hay posibilidad, solo quisiera seguir narrando “Betty, la fea” y tener el placer de trabajar con un elenco tan maravilloso”, reveló.

Después de romper récord de audiencia en la primera semana de su estreno como la producción con mayor audiencia en Latinoamérica en Prime Video, ‘Betty, la fea: La historia continúa’ confirmó que tendrá segunda temporada.

Pese a que no hay una fecha confirmada, se prevé que la segunda temporada sea estrenada en Prime Video hasta mediados de 2025.

El director también se refirió a varios de los personajes de la serie como es el caso de Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco.

“Uno siempre se identifica con los personajes frágiles, y a mí siempre me pareció que Betty tiene esa, no debilidad, sino honestidad y simpleza por la vida. A mí me parece que es bellísima”, cuenta el director colombiano en una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio.

Además, agregó que, “son muchas historias en las que me hubiera gustado detenerme y explorar. No sé, me gustaría ir más a la intimidad de Hugo Lombardi, porque solo tiene vida dentro de Ecomoda. Pero, ¿qué pasa a fondo? ¿Cuáles son sus enredos sentimentales? Parece una persona con muchas máscaras, pero, en el fondo, es un tipazo”.

La historia del fallecido libretista Fernando Gaitán, emitida por el canal Canal RCN, es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, ha vuelto a ser noticia en los últimos meses luego de que Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, anunciara su secuela que está siendo producida por Estudios RCN.