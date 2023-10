Así quedó registrado el emotivo momento en el que Adele lució la bandera de Colombia durante un concierto en Las Vegas

La reconocida cantante británica Adele sorprendió a sus seguidores tras lucir la bandera de Colombia en uno de sus conciertos en Las Vegas, Estados Unidos.

El pasado viernes 29 de septiembre, la artista realizó una sus presentaciones en el Coliseo del Caesers Palace de Las Vegas en donde interpretó varios de sus mejores éxitos.

En medio del show, la cantante bajó del escenario y mientras caminaba entre el público recibió algunos de los obsequios que le habían llevado varios de sus fans.

Uno de los regalos que más llamó la atención fue la bandera de la República de Colombia que le obsequió uno de los asistentes al evento.

La cantante, quien ya portaba la bandera de Chile en su hombro derecho, no dudó en recibirla, y posteriormente se la puso sobre sus hombros para entonar su canción ‘Where we were young’.

Pero eso no fue todo, la artista recibió una cinta con la bandera de la tricolor en la que se leía su nombre.

La interprete ‘Someone Like You’ permitió que un hombre le colocara la cinta sobre sus hombros y subió con ella al escenario para continuar con la presentación.

Cabe señalar que los videos del show se hicieron virales en las redes sociales y emocionan a los fanáticos colombianos de una posible gira por Latinoamérica.

"Esto amerita que venga a dar un Concierto”; "Qué ganas de estar en un concierto de ella”; "Que momento tan surreal" y "Ella conquistó al país", se lee en varios comentarios de sus seguidores.

Recientemente la cantante, de 35 años, estrenó su tan esperado álbum musical ‘30’ que incluye varios sencillos en los que se refiere a su separación con Simón Konecki, quien además es el padre de su hijo, Ángelo.

Durante una rueda de prensa, la artista habló con la compañía musical Sony Music, quien la cuestionó sobre la posibilidad de realizar una gira por algunos países de América Latina.

A lo que ella contesto que: “Estoy desesperada por ir. Lo único que sé es que no sé dónde voy a poder ir, pero la vez pasada lo iba a hacer y no pudo pasar, pero por algo fuera de mi control y estuve devastada. Más que a nadie me gustaría ir a Latinoamérica, pero debo decir que si se diera la oportunidad Brasil será el primer país que tendría en cuenta para ir. Pero aún no sé, solo sé que definitivamente quisiera ir”.