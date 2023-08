Adele reveló que un fuerte dolor la dejó en el suelo antes de dar uno de sus espectáculos

La cantante británica Adele se encuentra dando una serie de conciertos que usualmente se llevan a cabo los fines de semana, en donde canta sus éxitos más grandes, así como también toca las canciones de su último trabajo discográfico ‘30’.

La artista, de 35 años, se encuentra actualmente de residencia en Las Vegas, Estados Unidos, lugar en donde ha realizado varios shows y ha compartido con sus fans momentos increíbles.

Sin embargo, la intérprete de ‘Hello’ les contó a sus fanáticos que hace poco tuvo una situación respecto a su estado de salud y que la dejó tirada en el suelo hasta que pudo soportar el malestar por el que estaba atravesando.

Adele les explicó a sus fans que ella padece de ciática, un dolor que afecta las piernas y la espalada debido a la presión o al daño del nervio ciático.

Mientras contaba la anécdota del momento en el que este padecimiento la dejó en el suelo en el backstage de uno de sus shows, la cantautora bromeó sobre su lucha con la ciática diciendo “voy a sentarme y descansar mi ciática”.

Aunque es un problema crónico, Adele expresó que la caída debido a la ciática la sufrió detrás de escena debido a un fuerte dolor de espalda y que alguien de su equipo tuvo que ayudarla a levantar para que ella pudiera salir a escena.

VEA TAMBIÉN Exguionista de Friends reveló su experiencia trabajando en la serie y contó que los actores eran “agresivos” o

“Levantaron todo mi cuerpo del suelo”, contó la ganadora de quince premios Grammy durante uno de sus shows.

No es la primera vez que Adele habla sobre su condición, ya que hace unas semanas la intérprete de ‘When We Were Young’ la artista fue vista caminando de “manera extraña” mientras lanzaba y regalaba unas camisas al público.

La artista, de 35 años, que inició su gira musical ‘Weekends with Adele’ el pasado mes de noviembre de 2022, habló sobre su estado de salud a inicios de este año al revelar que tiene desgastado un disco de la columna vertebral.

“¿Alguien más de mi edad está empezando a tener problemas en las rodillas? Tengo una ciática muy intensa en la pierna izquierda y mi disco L5 ya no está ahí. Se ha desgastado”, expresó en ese momento superestrella.

Aunque la vida de Adele ha estado plagada de éxitos y reconocimientos por su espectacular voz en su larga carrera como cantante, la británica también ha tenido varios momentos en los que su salud no ha estado bien.

En 2021, la cantautora le reveló a la revista Elle que se lesionó otra de las vértebras cuando su hijo, Ángelo, la asustó saltando de la cama mientras ella salía del baño.

“Mi primer disco herniado fue a los 15 años al estornudar. Estaba en la cama, estornudé y el quinto disco se salió. En enero, hernié el sexto, el L6”, comentó la estrella de la música, quien también explicó que debido al estrés o por mala postura ha sufrido fuertes dolores de espalda.