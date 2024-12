Así reaccionó Rigoberto Urán a la muerte de la actriz Sandra Reyes, quien interpretó a su mamá en la serie ‘Rigo’

Este 1 de diciembre se conoció la noticia sobre la muerte de la actriz colombiana Sandra Reyes, quien falleció a los 49 años tras una batalla contra el cáncer.

La actriz, quien tuvo una importante trayectoria a nivel nacional, hizo parte recientemente del elenco de la novela de ‘Rigo’ donde interpretó ‘Aracely’, la mamá del protagonista.

VEA TAMBIÉN Estos son los papeles más recordados de la fallecida actriz Sandra Reyes, incluidos la doctora Paula y sus personajes en ‘Rigo’ y en el cine o

La producción audiovisual del canal RCN retrató la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien no dudó en reaccionar a quien interpretó a su madre en la ficción.

“Gracias al proyecto Rigo tuvimos la bendición de conocerte y recibir tu amor, tus abrazos se quedarán en nuestras mentes. Gracias por representar a mi mamá. Fuerza a toda su familia, D.E.P”, escribió el deportista en su cuenta de X.

La noticia sobre el fallecimiento de la artista fue confirmada por el primo de la actriz, Nicolás Reyes, quien destacó el legado artístico y humano que dejó Sandra en la industria del entretenimiento.

Durante su larga trayectoria artística, Sandra Reyes interpretó importantes personajes, entre ellos, el protagónico de la ‘Doctora Paula’ en la novela ‘Pedro, el escamoso’ junto al actor Miguel Varoni.

VEA TAMBIÉN Una de las últimas escenas que grabó Sandra Reyes es vista como una premonición de su muerte o

Asimismo, hizo parte del elenco de ‘La mujer del presidente’, donde fue reconocida por su papel de Adriana Guerrero; de la serie ‘El Cartel de los sapos’, como Amparo Cadena; ‘Clase aparte’, donde interpretó a María José, entre otras.

Desde que se conoció su muerte, distintos colegas de la actriz han reaccionado. Uno de ellos, Miguel Varoni, quien reaccionó a través de redes sociales a la muerte de su gran amor en la telenovela en la que trabajaron.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … ¡Sumerce no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la Bendiga! Siempre estará en mi corazón…”, escribió en Instagram.

Asimismo, la actriz Alina Lozano dijo: “Se fue una de las más grandes mujeres como artista y como persona. Mi ‘Sandrita’ me cogiste mal parqueada con esta noticia porque estoy realmente mal parqueada y pare mi carro. Te estás disfrutando este viaje, yo sé, como te disfrutaste la vida. Nos vimos hace siete meses y hoy resultó ser tu despedida; nos encontramos inesperadamente y disfrutamos esa tarde. Hoy les digo amigos que me pegó duro, duro, porque la muerte me sigue sorprendiendo. La muerte está al ‘ladito’, ‘Sandrita’, te quiero”.