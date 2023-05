Así se preparó Jennifer Lopez para interpretar su papel en 'La madre', una de las películas más vistas de Netflix

Jennifer Lopez protagoniza ‘La madre’, uno de los lanzamientos más recientes de Netflix y una de las producciones más vistas por estos días en la plataforma de streaming.

Lopez interpreta a una asesina profesional que en medio de su compleja realidad da a luz a una niña, una pequeña que queda expuesta desde su nacimiento a los enemigos de su progenitora, sedientos de venganza.

Tras 12 años de clandestinidad, el peligro sobre la menor aumenta y el personaje de Lopez regresa para defenderla de un grupo de criminales que la acechan.

Además de Jennifer Lopez, en esta película también actúan Joseph Fiennes, Omari Hardwick y Gael García Bernal.

Al tratarse de una producción llena de intriga y cargada de acción, la reina del Bronx tuvo que prepararse para interpretar escenas de lucha y manejo de armas, con el fin de transmitir un personaje con el mayor realismo posible.

“Tuve que entrenar durante semanas para perfeccionar las coreografías de lucha y cómo manejar un rifle de francotirador”, contó la actriz.

“Había muchas cosas diferentes que de verdad tenía que dominar, pero ser un bailarín realmente te ayuda cuando se trata de aprender cosas, incluso en las peleas”, agregó.

Para López, entrenarse en técnicas de lucha fue como aprender un nuevo tipo de danza, hasta convertirse en un maestro de diferentes posiciones corporales y movimientos, de tal modo que parezca que se sabe lo que se está haciendo.

“Esto es dónde pones tu pierna, cómo arrojas tu cuerpo, tú sabes, fue como aprender un baile o un paso de baile”, dijo la actriz.

La también cantante destacó que se trató de un proceso muy divertido, el cual necesita de mucha adrenalina para llevarlo a cabo.

Además, aunque no es la primera vez que Jennifer Lopez participa en una cinta de acción, ‘La madre’ planteó grandes retos para la actriz estadounidense.

“La lucha con cuchillo fue diferente para mí. Nunca había hecho ninguna secuencia con cuchillos de esa manera”, comentó.

“No sé, déjame recordarlo. He trabajado con muchas armas, he interpretado a policías y agentes del FBI. Aprendí a disparar un rifle de francotirador para ‘Out of sight’. Pero nunca había hecho algo con un cuchillo”, agregó.

Desde la semana pasada, ‘La madre’ está disponible a través de la plataforma Netflix en varios países. Incluso, en regiones como Colombia es la producción más vista en los últimos días.