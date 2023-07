Así suena la colaboración que Tony Bennett grabó con Vicente Fernández en su rancho

Este viernes, Tony Bennett, cantante estadounidense considerado una de las voces más importantes dentro de la industria musical, murió a sus 96 años de edad.

El afamado artista tuvo a lo largo de su trayectoria artística numerosas colaboraciones con cantantes de talla mundial.

Sin embargo, con motivo de su despedida del plano terrenal, sus fanáticos recuerdan la canción que entonó a dúo con el eterno charro mexicano Vicente Fernández (músico que falleció el 12 diciembre de 2021): Regresa a mí (Return to me).

Este sencillo -grabado ni más ni menos que en el rancho de ‘Don Chente’ en Guadalajara, México, mejor conocido como ‘Los 3 Potrillos’- fue interpretado tanto en inglés como en español.

Regresa a mí (Return to me) fue un tema del álbum de duetos de Bennett, una fusión de estilos quedó registrada en un video en el que muestra al cantante estadounidense en el rancho de 'Don Chente'.

En el material audiovisual quedó inmortalizado el momento en el que Bennett, en un acto de jocosidad plasmó con una pluma y una hoja, una caricatura de Fernández.

En aquel entonces, luego de grabar, Vicente Fernández mencionó entre rsisas: “Mi compañía me propuso que cantara con un señor que es una leyenda de lo más grande de EE. UU. por eso dije, ‘pero ¿cómo?, si él no sabe cantar en español y yo no sé el inglés, cómo chin***** vamos a hacer'”.

“Estoy hablando de una leyenda de las más grandes, Tony Bennett. Bonito y cariñoso el aplauso. Venga mi Tony”, agregó el cantante mexicano.

Así suena la colaboración que Tony Bennet grabó con Vicente Fernández:

En una entrevista que dio Afo Verde, CEO de Sony Music Latin Iberia, detalló que Bennett inicialmente había elegido a Fernández para hacer una de las colaboraciones para el álbum de duetos.

Cuando llegaron los acuerdos con el cantante de la nación azteca, éste dijo que aceptaba el proyecto, pero con la condición de que él pudiera elegir la canción y que las grabaciones se hicieran en su rancho.