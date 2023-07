Tony Bennett, legendario cantante estadounidense, murió a sus 96 años

El cantante estadounidense Tony Bennett, una de las voces más importantes dentro de la industria musical, murió este viernes 21 de julio en Nueva York a sus 96 años de edad.

El polifacético artista aclamado por la crítica estuvo activo en los escenarios hasta el año 2021, año en que le detectaron Alzheimer (enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales).

Si bien los parientes del intérprete confirmaron el fallecimiento, de momento se desconoce la causa de su muerte.

Recordado por éxitos como "Blue Velvet" y "I Left My Heart In San Francisco", su repertorio musical se basa en canciones clásicas de la música popular estadounidense, mayormente baladas y jazz.

Su vida estuvo marcada desde muy temprana edad, de hecho, se sabe que luchó en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial como soldado de infantería del Ejército de Estados Unidos en el Frente Europeo.

Posteriormente, desarrolló su técnica de canto, firmó con la corporación Columbia Records y tuvo su primera canción popular número uno con "Because of You" ("A causa de ti") en 1951.

Varios éxitos como "Rags to Riches" siguieron a principios de 1953, pero su objetivo se centró en abarcar el canto de jazz.

Por ello, a finales de la década de 1950 consiguió su pico artístico con álbumes como The Beat of My Heart y Basie Swings, Bennett Sings.

Aunque su carrera experimentó una recesión prolongada durante el apogeo de la era de la música rock, Bennett regresó a fines de los años 80 y 90, sacando álbumes de discos de oro nuevamente y expandiendo su alcance a la nueva generación, manteniendo intacto su estilo musical.

El afamado cantautor norteamericano tuvo a lo largo de su trayectoria artística numerosas colaboraciones con músicos de talla mundial.

Sin embargo, fue en el año 2014 (a sus 88 años) que Bennett rompió el récord del 'Artista vivo de mayor edad' con un álbum número 1 en la lista Billboard 200 por Cheek to Cheek, su proyecto de duetos con Lady Gaga.

Tres años antes, en 2011, Bennett encabezó las listas con Duets II, con estrellas contemporáneas como Gaga, Carrie Underwood y Amy Winehouse (fallecida el 23 de julio de 2011), en su última grabación de estudio.

Su relación con Winehouse quedó plasmada en el documental nominado al Oscar "Amy", que mostraba a Bennett alentando pacientemente a la joven cantante a través de una interpretación de Body and Soul.

A lo largo de una carrera de seis décadas vendió más de 50 millones de discos, sumando múltiples galardones, como 18 premios Grammy y dos premios Emmy. Además, fue un reconocido pintor con obras en diversos museos e instituciones públicas.

"En mi opinión, Tony Bennett es el mejor cantante que hay en el negocio. Me emociono cuando le veo, me conmueve. Él es el cantante que ve lo que el compositor tenía en su mente, y posiblemente un poco más", elogió el incónico Frank Sinatra (cantante fallecido el 14 de mayo de 1998).