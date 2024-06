Así suena la nueva canción de Karol G que se volvió la segunda tendencia mundial de la música en menos de 12 horas

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, continúa cosechando éxitos y premios gracias a sus años de trabajo en la música.

No se pierda | Destino América: conozca las 14 ciudades de Estados Unidos donde se jugarán los más apasionantes encuentros de la Copa América ↓

Su música ha llegado a cada rincón del planeta y es coreada en cada uno de sus conciertos a nivel mundial.

Recientemente la cantante lanzó su nuevo éxito 'Si antes te hubiera conocido', canción que se ha convertido la segunda tendencia mundial de la música, según la plataforma Youtube, en menos de 12 horas.

“Si antes te hubiera conocido, seguramente, estarías bailando está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa”, se escucha en una de las estrofas.

Actualmente, la cantante nacida en Medellín se encuentra en su gira internacional “Mañana será bonito” y en medio de su presentación en Europa, la artista aprovechó para dar un adelanto de su nueva canción.

“Ayer Canté un pedacito de mi nueva canción ‘Si Antes Te hubiera Conocido’ aquí en Londres y no sé qué me encantó más, Si la energía de la gente, si podérmela bailar por fin públicamente después de estarla bailándola solo con mis amigos o si la bandera de República Dominicana que se ve en el fondo. Es un país al que le debo mucho”, escribió la artista en una publicación.

VEA TAMBIÉN Karol G reveló que usa un perfume que huele “a hombre” pero lo tapó con cinta para que no sepan cuál es o

Es de señalar que Karol G continúa cosechando éxitos y premios gracias a su talento en la música.

Pues recientemente fue galardonada con premio ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami el 9 de junio.

Las razones por las que se ganó este premio son por su impacto musical, así como también su compromiso a temas cívicos y humanitarios a través de su fundación ‘Con Cora’, que busca ayudar en diferentes aspectos a las mujeres menos favorecidas.

Además, se le reconoce la lucha que dio a través de los años para ser una de las artistas más escuchadas y reconocidas del mundo: “yo me anduve Colombia en bus llevando el cd de pueblito en pueblito, cantamos en discotecas, colegios y universidades y durante mucho tiempo me creí que esto no era para mí de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr”, fueron palabras de la artista paisa.

Debido a estos logros Billboard la nombró la Mujer del Año 2024; Karol G no pudo asistir debido a varios compromisos en Europa por su gira ‘Mañana será más bonito tour’.

“Me siento agradecida por este reconocimiento, me siento honrada por lo que significa y la responsabilidad que trae detrás de ese premio, quiero agradecer infinitamente a todas las mujeres que han hecho posible que yo reciba esto, a todas las mujeres que forman parte de mi vida de mi trabajo”, señaló Karol G.