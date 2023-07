‘Bajo y batería”: la nueva tiradera de Residente contra el rapero Cosculluela de la que ni Shakira, ni J Balvin se salvaron

El cantante y compositor René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, ha estado dando de que hablar en las últimas horas tras el lanzamiento de su canción ‘Bajo y batería’ una nueva tiradera contra el rapero Cosculluela y de la cual ni Shakira, ni J Balvin se salvaron.

En la canción que tiene una duración de nueve minutos, el rapero puertorriqueño lanzó varios versos en contra del artista José Fernando Cosculluela Suárez, mejor conocido como Cosculluela, con quien tuvo una pelea en meses pasados.

‘Bajo y batería’ es la respuesta a esta disputa entre lo dos raperos y en ella el intérprete de ‘René’ tocó temas delicados que involucran a Cosculluela como: la condena probatoria de 3 años del cantante tras declararse culpable de haber cometido violencia domestica contra su esposa.

Sin embargo, en su nuevo tema musical el boricua, de 45 años, no dejó pasar la oportunidad e incluyó en su nueva canción algunas letras para Shakira y J Balvin, así como también les dedicó unas líneas a sus colegas Alejandro Sanz, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Tego Calderón y Don Omar.

“Me encanta dejarlos correr libres por la pradera, hacerlos sentir que tienen la vida entera y cuando estén llegando casi a la frontera, saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera”, son las primeras líneas con las que Residente inició su tiradera.

Tras ello, el rapero da a entender con algunos versos que acabará con su oponente y que hasta “Shakira se queda sin caderas”.

Luego de mencionar a la barranquillera, el boricua continúa afirmando que muchos de los artistas que le han tirado en la industria, ninguno quiere “pelear contra el segundo, ni el tercero, ni contra el cuarto, todos quieren al primero” y añadió que “ustedes me dan la razón, en este panteón todos quieren pelear contra el campeón, no llegan ni al quinto escalón. Se les cae le pantalón porque les queda grande mi cinturón”.

“Ni entre los primeros treinta cabr*n, ni con lenguajes de señas entran en la conversación. Ni con pena de muerte tienen buena ejecución, ni aunque se lo supliquen a Omar tienen el Don”, agregó Residente haciendo mención a su colega Don Omar.

Tras esto, el compositor puertorriqueño aseguró que “ahora sin más interrupción Cosculluela aquí va tu mención pa' que pagues la pensión. Todos los días este maleante de servilleta, cierra sus ojitos y los puños aprieta. Le pide un deseo a los cometas de que algún día lo persiga la Policía secreta”.

“Él quisiera ser el más buscao, junto a su pandilla ‘las panteras blancas de Humacao’. Desde su barrio de porcelana tiene sueños mojados con Tony Montana”, continúa cantando René.

Un par de versos más adelante, el rapero lanza unas líneas en las que se refiere a la condena probatoria de 3 años de Cosculluela por violencia doméstica contra su esposa.

“Lee la biblia, pero le pega a su mujer por el cocote. Con su religión inventada, les pega a mujeres embarazadas. Las restrella contra el suelo, por más que reses los puercos como tu no van al cielo, ya nadie te la cree”.

Además, no perdió la oportunidad de mencionar su pelea pasada con el colombiano J Balvin y a quien le dedicó ocho minutos de tiradera durante la ‘Music Session #49’ que hizo junto al productor argentino Bizarrap en marzo de 2022.

“Son cantantes frustrados que nunca llegaron. Hablan de cocina, pero nunca cocinaron. No vale la opinión de estos letrados, ni la de Revol con su cara de testículo arrugado, en fin, estos son los que te han aplaudido y los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos”.

Residente también mencionó al rapero e icono musical de Puerto Rico, Tego Calderón, y la canción ‘RenéRenuncia’ en la que Cosculluela aseguró que “Tego no le da a Residente”.

“Sigo con el chota que confía en el sistema judicial, que dice que Tego no me la da. No necesito el permiso de Tego pa' partirte en Navidad. Si supieras lo que Tego piensa de ti no hubieras escrito esa barra”.

“Ahora le traigo más Guerra que Juan Luis”,“tiemblan más que las nalgas de Anitta en el carnaval de Brasil”, “a estos malandros los parto más que el corazón partido de Alejandro” y “quiero ser baladista como Ricky Martin”, son algunas de las otras menciones a sus colegas en la industria que hizo Residente en su nuevo tema musical.

Los Montaner y las Kardashians también resultaron salpicados durante la tiradera de nueve minutos de Residente contra su colega Cosculluela.

La tiradera de Residente finaliza asegurando que ya se desahogó y que “ya ahora me voy a quitar de todas las tiraderas, ya no le voy a tirar a ninguno más. Se los juro, se los prometo, ya se acabó. No me interesa cabrones”.

La disputa entre Residente y Cosculluela inició en 2022, luego de que el intérprete de ‘La boda’ hiciera un comentario homofóbico en la foto de los artistas Tokischa y Villano Antillano dándose un beso.

Tras el comentario de Cosculluela, Residente publicó una foto junto a Tokischa mostrando su apoyo a la dominicana, sin embargo, las cosas no quedaron ahí y para ese entonces Cosculluela lanzó el tema ‘RenéRenuncia’, en donde atacaba al rapero.