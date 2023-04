Baterista de la banda Scorpions aprovecha su paso por Bogotá para comprar tenis en ‘San Andresito’

Scorpions es una banda de hard rock originaria de Hannover (Alemania) en 1965, que ha sido de las más influyentes en el género, dejando grandes clásicos como ‘Still loving you, ‘Send me an Angel’ y la espectacular ‘Winds of change’, que salió en 1991 y aunque su letra está inspirada en la vivencia de la banda durante su paso por Rusia, fue relacionada con los hechos político que estaban ocurriendo en esa época en Europa como la caída del muro de Berlín y la reunificación de su país natal.

El grupo se encuentra en Colombia para participar en el ‘Monsters of Rock’, un evento que se realizará el próximo 15 de abril en Bogotá, en el estadio El Campín, y que contará, aparte de Scorpions, con bandas como Angra, Helloween, Deep Purple y Kiss.

Precisamente, la banda alemana llegó este viernes a la capital colombiana y el baterista Mikkey Dee, aprovechó su paso por estas tierras para visitar uno de los comercios más populares de Bogotá: San Andresito San José.

Un tuitero llamado Álvaro Castañeda fue quien lo reconoció y le pidió una foto, mientras el músico compraba tenis en este lugar, que se caracteriza por tener buenos productos a muy buen precio.

“Mikkey Dee relajado comprando tenis en San Andresito San José”, escribió el hombre junto con la fotografía prueba de que el rockero estuvo en San Andresito, recibiendo mucha interacción por parte de los curiosos de redes sociales.

Mikkey Dee es un baterista de origen sueco que desde 2016 se unió a Scorpions de manera permanente tras la disolución del anterior grupo al que pertenecía, el legendario Motörhead tras la muerte del reconocido rockero y líder de aquella banda Lemmy Kilmister.