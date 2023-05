Belinda defiende a un fanático en pleno concierto: "No le tuerzan el brazo"

La cantante mexicana Belinda protagonizó una escena que ha causado un fuerte apoyo entre sus fanáticos debido a que defendió a unos de sus seguidores quien se encontraba en medio de un pleitocon el personal de seguridad del evento.

"Ya por favor, no le tuerzan el brazo así. No está bien, por favor, please. Le están haciendo así, siempre con cuidado ¿Qué pasó corazón?", dijo Belinda en medio del concierto que tuvo lugar en la ciudad mexicana de Chihuahua.

Belinda también causó sensación con su vestuario, que fue una especie de vestido azul enterizo que daba una percepción futurista y que acompañó con unas botas plateadas.

Este viernes, la mexicana también fue noticia por cuenta de una nueva relación amorosa que tendría luego de su ruptura con el cantante Christian Nodal.

La nueva pareja de Belinda sería el empresario mexicano Gonzalo Hevia Bailléres, según informaciones aportadas por la revista Quien, que han sido ampliamente difundidas por varios medios de comunicación.

El empresario, según reportó Quien, fue captado recientemente tomando un vuelo rumbo a Chihuahua, donde Belinda se presentó en concierto el jueves, junto a la que sería su suegra Belinda Schüll, la mamá de la artista.