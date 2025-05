Exparticipante de la Casa de los Famosos Colombia sufre dolorosa pérdida: "No sé por qué te dejé sola"

Lady Tabares, mejor conocida como ‘la vendedora de rosas’, fue una de las participantes del famoso programa La Casa de los Famosos Colombia trasmitido por el Canal RCN.

Tabares, se convirtió en la eliminada número 14 del reality que ha sido tendencia en redes sociales por los diferentes acontecimientos ocurridos cada noche desde su estreno.

Lady se caracterizó por ser parte en un inicio de las chicas fuego junto a Yina Calderón, la Toxi y Karina García, sin embargo, al pasar de las semanas, este grupo se desintegró antes de su inesperada salida.

Tras salir del programa, Tabares ha estado muy activa en redes sociales compartiendo todo lo que ha vivido luego de vivir esta experiencia en La Casa de los Famosos.

Sin embargo, en reciente video, la también actriz reveló a sus seguidores el difícil momento que estaba viviendo tras la muerte de una de sus mascotas.

Según relató en su cuenta de Instagram, la pérdida de su mascota ocurrió mientras ella se encontraba participando en el programa.

“Mi amor se va contigo y tu alma se queda conmigo mi viejita hermosa. La partida de Manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación pues al momento de partir la besé y justo le dije: Mi viejita y con llanto en los ojos, espérame y perdóname, no quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida.

“Sé que no quiso dejarme, pero su cuerpo no pudo esperarme pues estaba agotado. No sé por qué te dejé sola si mi corazón sintió ese algo que solo una verdadera despedida causa. Dios mío que dolor tan grande y aunque ha pasado una semana no me puedo acostumbrar a tu ausencia en el balcón”, agregó.

Ante la difícil situación, Lady recibió numerosos mensajes de apoyo y condolencias de sus seguidores, quienes le dejaron comentarios de aliento debido a la muerte de su mascota.

“Permítete sentir ese dolor y transmutar a través de él, todas las enseñanzas que te dejó tu hermosa mascota”, “Dios te dé mucha sabiduría eres muy especial” y “sin duda alguna nuestra Lady, un angelito más en el cielo cuidándote y agradeciéndote todo el amor que le brindaste”, fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que Lady Tabares atribuye a su gata ‘Manchas’ un papel crucial en su recuperación emocional tras un momento extremadamente difícil en su vida, específicamente durante su tiempo en la cárcel, donde la compañía de su mascota le brindó apoyo y la ayudó a superar pensamientos de suicidio después de recibir una condena severa.

“Yo tengo cinco gatos, entre ellos está Manchas, la gata que estuvo conmigo en la cárcel, que me salvó de quitarme la vida. Entonces ella ahora es muy viejita. Yo estaba en el piso, obviamente destruida, y lo único que pensaba era en acabar con todo. Decidí hacerlo con la sábana y la gata empezó a desesperarse, saltó a una repisa y comenzó a rasgarlas”, reveló en su momento.