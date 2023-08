Bill Gates reveló cuál fue el hábito durante su juventud del cuál ahora se arrepiente

El magnate estadounidense Bill Gates reveló recientemente que no realizaba un hábito muy común porque consideraba que era de personas “perezosas e innecesario” para la productividad.

El cofundador de Microsoft comentó recientemente durante su podcast ‘Unconfuse Me with Bill Gates’ que durante sus treintas y cuarentas no solía dormir mucho porque consideraba que dicho hábito era para gente perezosa e incluso solía competir contra otros compañeros de Microsoft para ver quién dormía menos.

“En mis 30 y 40, cuando había una conversación sobre el sueño, solía regodearme de que dormía 6 horas, pero había otros que alardeaban de dormir 5 o incluso nada. Entonces pensaba que dormir generaba pereza y era innecesario”, afirmó el magnate durante su diálogo con Seth Rogan y Lauren Miller Rogan.

Durante su podcast, cuyo episodio aborda el Alzheimer y el mantenimiento de la salud cerebral, Gates afirmó que ahora puede ver que en realidad dormir es demasiado importante porque ayuda como indicador de posibles enfermedades neurodivergentes.

VEA TAMBIÉN Madonna anuncia las nuevas fechas de su gira "The Celebration Tour" tras complicaciones de salud o

De hecho, el empresario explicó que desde que se dio cuenta de la importancia de tener un “sueño reparador” monitorea diariamente su descanso por medio de mecanismos de puntuación del sueño, ya sea por aplicaciones o por otros dispositivos tecnológicos.

“Ahora lo que sabemos es que, para mantener la salud cerebral, dormir bien incluso en la adolescencia es superimportante. Uno de los factores más predictivos de cualquier demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, es si se duerme bien”, añadió Gates.

Bill bromeó sobre que, como ya sabe la importancia de dormir bien, ahora compite por ver quién de sus compañeros tuvo un buen puntaje en la puntuación del sueño.

Por su parte, Rogan puntualizó que cuando él era joven era muy común escuchar que dijeran “dormirás cuando estés muerto. Dormir no es importante, no necesitas dormir”, algo que también puede llevar a que se crea que descansar no es algo que se deba de tomar como importante, más si eres joven.

“Antes pensaban que fumar era sano. Es parecido. Ahí es donde nos equivocamos culturalmente: lo que la gente pensaba y entendía sobre su propio cerebro en los años 50 y 60 está muy lejos de lo que refleja la ciencia real”, añadió el actor estadounidense.

El magnate, de 67 años, aseguró que su pensamiento ha cambiado tanto que incluso ha tomado varios consejos del libro ‘Por qué dormimos’ del neurocientífico Matthew Walker, obra literaria que el multimillonario reseño en 2019 en su blog ‘Gates Notes’.

En dicha reseña, Gates comentó que cuando tenía que entregar alguna pieza de software no dormía, sino que se quedaba en vela trabajando y que incluso más de una vez paso dos noches seguidas despierto.

“Sabía que no era tan agudo cuando solo funcionaba con cafeína y adrenalina, pero estaba obsesionado con mi trabajo, y sentía que dormir era reflejo de pereza”, pensamiento que cambió ya que el empresario ahora tiene una meta de dormir entre 7 y 8 horas cada noche.

El interés de Bill Gates de hablar sobre el Alzheimer se debe a que su padre falleció, en 2020, tras padecer dicha enfermedad, por lo que ahora es importante para él poder conversar abiertamente sobre este trastorno cerebral.