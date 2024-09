Christian Nodal respondió a las críticas por no postear nada en redes sobre el cumpleaños de su hija

Hace unos días, la cantante argentina Cazzu publicó en sus redes sociales fotografías y videos de lo que fue la fiesta de celebración por el primer año de su hija ‘Inti’, en el que asistieron varios de sus amigos.

En uno de los videos que publicó la intérprete de ‘Nada’, se alcanza a ver la mano de Christian Nodal, padre de ‘Inti’ y su expareja.

Tras esto, los internautas no han dejado de criticar al intérprete de ‘Botella tras botella’, pues dicen que el cantante mexicano no se tomó el tiempo de compartir nada sobre el cumpleaños de su hija, ni felicitarla de manera pública como lo hizo Cazzu.

Ante las constantes críticas que ha recibido, Nodal publicó un video en el que se le ve bastante molesto por los cuestionamientos sobre la relación con su hija y su rol como padre.

Desde su cuenta de Instagram, el artista compartió, por medio de sus historias, varios videos en los que explica los motivos por los que no publicó nada relacionado con el cumpleaños de su primogénita.

Con bastante enojo, Nodal empezó diciendo: “ya andan diciendo que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija por su cumpleaños en las redes sociales, que qué mal esto y lo otro”.

“Yo soy bien consciente, no habló por los fans, hablo por los medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo, como usan una imagen de mi hija para decir ‘ah no, que este cabrón no quiere pagar manutención, ah no que una jueza negoció que no sé qué’”, añadió.

El cantante continuó su desahogo señalando que: “hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos. Un post así, con todo el corazón, con toda la mejor energía, se hace un mierdero en los comentarios, ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso?”.

“Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, pero yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso. Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí”, agregó.

“No entiendo por qué debería publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en lugar bonito, que tenga seguridad y que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor, no desde un post”, puntualizó.

Por último, Christian le pidió a los que lo han criticado que “no se metan” y que si creen todo lo que pasa en redes “es su problema, no el mío”.

Pese a sus palabras, los usuarios no se quedaron callados y argumentaron que el que intente velar por la privacidad de su hija es algo incoherente cuando él fue el primero en publicar fotos de su hija recién nacida.

“Nodalito mientras estabas con la mamá hiciste el face reveal de la bebé”, “Nadie va a hablar mal de ti solo por ser un cobarde”, “¿Por qué Cazzu publica fotos y solo recibe mensajes bonitos?”, “Es lo que toca como papá, dar todo lo posible”, “Estaría bueno recordar que Nodal fue el primero en enseñar el rostro de su hija”, son algunos de los comentarios.