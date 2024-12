¿Colgando de un hilito?: intérprete de "Guayabo eterno" es acusada de chavista y peligran sus conciertos fuera de Venezuela

La joven intérprete de música llanera Emily Galaviz se ha envuelto en una polémica que ha desatado fuertes críticas en las redes sociales en los últimos días.

La cantante venezolana actualmente realiza una gira por Estados Unidos en compañía de las interpretes Araima Amezquita y Yenifer Mora, situación que ha generado acusaciones de estar vinculada con el chavismo.

"Quienes me conocen saben que vengo trabajando con las garras, imparable, día y noche. Estas ojeras que tengo no son de gratis (...) todos los que están dentro del gremio folklórico saben que vengo trabajando desde chiquita y saben que es así. El que me conoce desde los 5 años sabe que yo nunca supe lo es recibir un apoyo de un artistas, de un productor, o de un fanático, yo nunca en mi vida recibí uno de esos apoyos. El talento no me lo dio nadie, me lo dio fue Dios", expresó a través de su cuenta de Instagram.

A muchos de sus seguidores no les gustó en tono de su explicación en redes y le pidieron "humildad", ante lo sucedido.

"Tanta arrogancia junta es de chavista": le escribió otro usuario de Instagram.

"Si esta niña no encuentra asesores va a colgar de un hilito", le dijo otro.

También recibió mensajes de apoyo y empatía, que le recomendaban hacer caso omiso a las criticas.