Con fotos inéditas de su boda, Jennifer Lopez celebró su primer aniversario con Ben Affleck

La reconocida actriz estadounidense Jennifer Lopez celebró su primer aniversario de boda con su esposo, el también actor, Ben Affleck.

En su cuenta oficial de Instagram, JLo publicó fotos inéditas de su matrimonio que se llevó a cabo el pasado 20 de agosto de 2022 en un evento íntimo en Georgia.

La artista aprovecho para enviar un emotivo mensaje a su esposo tras cumplirse un año de su unión y de haber dado el sí en el altar.

“Hoy hace un año. Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, me siento abrumada, me hace querer cantar, cómo terminamos aquí, sin un rebobinado oh, Dios mío, esta es mi vida”, escribió la artista junto a las fotografías.

VEA TAMBIÉN Esta sería la mansión que Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían comprado por 60 millones de dólares o

En las imágenes se ve a la cantante muy sonriente, luciendo un vestido de novia junto a Ben Affleck quien la tiene entre sus brazos y usa un esmoquin blanco con una corbata de lazo negra.

La celebración del primer aniversario de bodas de la pareja llega unos días después del cumpleaños número 51 del actor estadounidense.

La fecha también fue festejada por la actriz quien publicó en sus redes sociales un video de los dos viajando en un automóvil mientras cantan varios fragmentos de la canción ‘Wonderful World’ de Sam Cooke.

“Querido Ben... Feliz Cumpleaños. ¡Te amo!”, se lee junto a al video.

VEA TAMBIÉN Jennifer Lopez y Ben Affleck sellan su amor en el día de San Valentín haciéndose un tatuaje o

Cabe señalar que hace unos días se conoció que, tras una ardua búsqueda de una nueva propiedad, la famosa pareja de actores finalmente encontró la mansión perfecta para vivir.

Una impresionante mansión en Beverly Hills, California, fue adquirida por la pareja por 60.85 millones de dólares y es conocida como Wallingford Estate.

La propiedad cuenta con un terreno de dos hectáreas y está en una ubicación privilegiada en el 2571 de Wallingford Dr. Se encuentra, además, en una calle en la que solo se puede ingresar por las colinas del exclusivo barrio californiano.

Según con el medio estadounidense TMZ, Affleck y Lopez habrían llegado a un acuerdo con la empresa de bienes raíces Realtor, debido a que la mansión que fue puesta a la venta en 2018 costaba inicialmente alrededor de 135 millones de dólares.

VEA TAMBIÉN Jennifer Lopez dijo que actuar con Shakira en el Super Bowl fue “la peor idea del mundo” o

TMZ también reseñó que las dos estrellas de Hollywood no han perdido el tiempo y ya estarían realizando la mudanza a su nuevo hogar.

La espectacular mansión adquirida por la pareja de actores cuenta con un total de 12 habitaciones y 24 baños.

Además de acuerdo con lo descrito por Realtor la propiedad esta “exquisitamente diseñada y construida con un gusto impecable”. L”a sofisticada finca aprovecha la tecnología actual con refinadas habitaciones”.

La mansión también tiene: sala de estar, dormitorio principal, bar, comedor, entrada formal, casa de invitados, patio cubierto, gimnasio, cine en casa, sauna, oficina, despensa, lavandería y piscina privada.