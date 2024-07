Danny Ocean hace una canción dedicada a la reunificación de los venezolanos en su país natal: “por los que estamos lejos”

A días de las elecciones presidenciales en Venezuela en las que se medirán en las urnas el régimen de Nicolás Maduro contra el opositor Edmundo González, quien tiene el respaldo de María Corina Machado, el cantante Danny Ocean se refirió a ellas en su nueva canción.

El artista venezolano estrenó su tema ‘escala en Panamá’ que habla, palabras más palabras menos, del deseo de reencontrarse y está dedicada a sus coterráneos que viven en el exterior y que ven una esperanza de volver al país en estas elecciones para volver a ver a los suyos.

“Ilusionarme? TOOOOODAS LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. Se que muchos estamos con el corazón roto, se que muchos estamos desilusionados, se que tenemos miedo de repetir heridas…pero así como el aire es para los pulmones, la ilusión y la esperanza son para el alma y ningún sueño empieza sin aire y sin esperanza. POR LOS QUE YA NO ESTÁN, POR LOS QUE ESTAMOS, POR LOS QUE VIENEN Y POR LOS QUE ESTAMOS LEJOS”, escribió Danny Ocean en su video de YouTube, que en tan solo unas horas, acumula miles de reproducciones.

La canción le llegó al corazón a muchos venezolanos, quienes le respondieron: “te amo flaco, sueño con verte de concierto en Venezuela”, “Gracias Danny porque nos recuerdas y nos devuelves la Ilusión”, “sé que pronto volveremos, Dios nos lo permitirá”, “me erizaste la piel con este tema”, “Yo quiero que alguien me ame como Danny ama a Venezuela”, entre otros.

Además, los fanáticos de Danny Ocean también se refirieron a las elecciones: “Un like para que todos este 28 de julio recibamos esa gran noticia”, “me hace llorar el pensar en el momento en que me reencuentre con mi familia”, “Venezuela libre”, “todos los días lo sueño escuchar esa frase bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a casa”, “el final de tu canción me hace poner la piel de gallina” y más comentarios.

El final de la canción que ha generado tanta emoción en quienes han escuchado la canción dice “bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a casa” en la voz de María Corina Machado, la mujer que le devolvió la esperanza a muchos venezolanos.

Esta es la letra de ‘escala en Panamá’, la nueva canción de Danny Ocean

Nunca hablábamos para encontrarnos

Nos conseguíamos haciendo algo

¿Te acuerdas de esa escala en Panamá?

Ya tú y yo sabíamos lo que iba a pasar

Un vuelo sobrevendido

Un capricho rico del destino

Una historia que no ha concluido

Me encantaría que volviera a pasar

Así que donde sea que estés

El 14 de febrero qué?

Si aun sigues disponible bebé

Te espero en la frutería del CCCT

Así que donde sea que estés

Mándame un mensaje pues

Al menos pa’ poder saber

Que contigo todo ha ido bien

Que por cierto el graffiti de ese edificio, fue una estupidez que había hecho para ti

Nunca te lo había dicho por respeto a tu novio y el respeto que te tengo a ti

Pero,

Así que ya sabes baby

Caracas en diciembre maybe

Quiero que me acuerdes quién fui

Quiero recordártelo a ti

Así que donde sea que estés

El 14 de febrero qué

Si aun sigues disponible bebe

Te espero en la frutería del CCCT

Así que donde sea que estés

Mándame un mensaje pues

Al menos pa’ poder saber

Que contigo todo ha ido bien