De Evaristo en Urrao a Hugo Lombardi en París: este es el actor detrás de "malos" que han marcado la televisión colombiana

Encontrarse hoy con Julián Arango y alguno de sus icónicos personajes es muy fácil. Millones lo hacen cada noche en el Canal RCN cuando sintonizan ‘Rigo’, la bionovela del famoso ciclista colombiano, donde el actor interpreta a Evaristo Rendón, un agiotista comerciante antioqueño que se dedica a hacerle la vida imposible al deportista.

También se le puede hallar en un recorrido cotidiano en redes sociales. De hecho, esta semana, Arango hizo parte de una tendencia mundial, cuando con su personaje Hugo Lombardi, de ‘Yo soy Betty, la fea’, irrumpió en un desfile de la Semana de la Moda en París.

Lo hizo acompañado de otros dos personajes, ‘Marce’, interpretado por Natalia Ramírez, y Patricia, la ‘Peliteñida’, interpretado por la actriz Lorna Cepeda. Los tres desfilaron por una pasarela de este prestigioso evento de la moda como anticipo de la secuela de ‘Betty’ que la plataforma Prime Video estrenará este año.

Pero algo tienen en común muchos de los personajes de Julián Arango, entre ellos Evaristo y Hugo Lombardi. Son villanos, “malos”, pero de un tipo muy particular, del tipo que solo este actor colombiano ha logrado desarrollar a lo largo de su carrera, acumulando millones de seguidores que lo admiran, pero al mismo tiempo odian sus acciones.

En ‘Rigo’, su personaje Evaristo es un comerciante sin escrúpulos que les hace la vida imposible a los Urán, apelando a todo tipo de argucias para quitarle la casa a esta familia o arruinar la carrera del deportista.

En ‘Yo soy Betty, la Fea’, Hugo Lombardi, un pretencioso diseñador de modas, es un obstáculo permanente para Betty (interpretada por Ana María Orozco, quien fue su esposa en la vida real), una chica brillante pero poco atractiva que logró triunfar en la empresa Ecomoda, un lugar lleno de apariencias.

Ambos personajes están llenos de mucha personalidad, cargados de rasgos y expresiones particulares que impactan al público y se quedan en la mente de millones de personas. Como lo dijo en una reciente entrevista para el podcast El Topo: “cuando hago un personaje, puedo sacar todo lo que soy por ahí”.

Esa es tal vez la clave de Julián Arango, un comediante bogotano de 55 años que debutó en la televisión en 1995 en la telenovela 'Tiempos difíciles' y que tras casi tres décadas de carrera ha evolucionado un estilo de actuación que hoy tiene a sus personajes entre los más recordados.

“Me quiero porque tengo varias versiones de mí para mí, tengo un ejército de personajes que me defienden”, agregó en su diálogo con El Topo.

‘Perro amor’, ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Ecomoda’, ‘El inútil’, ‘La Pola’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Rigo’ y ahora la nueva entrega de la aclamada ‘Betty’ son solo algunas de las producciones que han tenido a Arango como actor protagonista, antagonista o de reparto, pero siempre marcando la memoria del colectivo colombiano.

También son recordados sus Stand Up Comedy, algunos interpretados en solitario con variedad de personajes y otros compartiendo tarima con otros comediantes y actores, como el realizado con Antonio Sanint.

“No me tomo la vida en serio, porque la vida en serio me acaba. Cuando me pongo dramático no me gusto y pierdo mucho tiempo”, comentó.

Por ahora, Julián Arango trabaja en la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea, producción de Estudios RCN para la plataforma de "streaming" de Amazon, que la lanzará en más de 240 países y territorios a nivel mundial este 2024.

También seguirá cada noche despertando risas y odios con su interpretación de Evaristo en ‘Rigo’, la telenovela más sintonizada de Colombia en este momento y uno de los títulos más vistos en la plataforma Prime Video.