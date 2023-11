Muchos se preguntan si Evaristo, de la novela 'Rigo', existió: esto contaron Rigoberto Urán y su mamá sobre este personaje

La telenovela biográfica ‘Rigo’, basada en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán, sigue dando de qué hablar. En los últimos episodios, la historia cuenta cómo la familia Urán se enfrenta a la posibilidad de perder su casa por una falsa hipoteca que Evaristo trata de ejecutar para quedarse con la vivienda.

Este inmoral comerciante de Urrao, que les hace la vida imposible a los Urán, es interpretado por el actor Julián Arango, un personaje que por sus marrullas se ha ganado el odio de millones de personas que siguen cada noche esta producción del Canal RCN.

Lo que muchos se preguntan es si Evaristo existió en la vida de Rigoberto Urán y si fueron ciertas las situaciones en contra de la familia del deportista que muestra esta exitosa producción.

Pues es el propio Rigoberto y su mamá, Aracely Urán, hablaron en redes sociales sobre Evaristo y uno de los episodios más difíciles que vivieron con la persona que inspiró este personaje. “Casi nos queman la casa. Historias reales”, escribió el ciclista.

“Todos los que preguntan que si Evaristo existió, aquí viene el testimonio más importante. Van a escuchar a mi mamá para que vean cómo fue la vuelta”, continuó Rigoberto Urán en un video.

“Él llegó y me dijo que le iba a meter candela a la casa, que porque no veía que yo le fuera a pagar. Entonces yo le dije: claro, bien pueda, métale candela, pero me dice el día y la hora para yo salir con los niños, porque yo no tengo con qué pagar”, contó la madre del antioqueño.

Luego, como acostumbra siempre ‘Rigo’, aprovechó el momento para bromear con su hermana, Martha Urán, quien también vivió ese momento y se encontraba en el lugar.

“A la casa le metieron candela y la hija quedó así. La niña sí se quedó en la casa”, dijo entre risas Rigoberto Urán.

La telenovela de este querido ciclista, reconocido por su carisma, autenticidad y buen humor, es una de las producciones más vistas por los colombianos a través del Canal RCN o de la plataforma Prime Video, donde cada noche está disponible un nuevo episodio.