"Di positivo": así fue el esfuerzo de Ana Gabriel en un concierto en Chile antes de ser hospitalizada

La cantante mexicana María Guadalupe Araujo Yong, conocida artísticamente como Ana Gabriel, fue hospitalizada de urgencia luego de ofrecer un concierto en Chile.

Ana Gabriel se presentó el pasado 14 de mayo en el Movistar Arena de Santiago, Chile.

Horas después, la artista compartió un video, a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que reveló que tuvo que ser trasladada de urgencia a una clínica del país luego de su show.

“Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me ven maquillada, a urgencias. Di positivo a influenza y tengo que tomar reposo”, reveló la cantante.

VEA TAMBIÉN Ana Gabriel recibe pita al reiterar que no cantará en Venezuela y luego se arrepiente o

La intérprete de ‘Simplemente amigos’, ‘Quién como tú’ y ‘Cosas del amor’, agradeció a todos sus seguidores por su apoyo y reconoció “que le costó trabajo realizar su espectáculo”.

“Les agradezco esta noche que me dio Santiago: su comprensión, su voz, su corazón, su amor, pero, sobre todo, la complicidad a lo que me estaba pasando”, indicó.

“Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”, agregó.

Debido a su situación, Ana Gabriel pospuso para el lunes 20 el concierto que brindaría el miércoles en Chile.

“Tengo que tomar reposo para poder cumplir como debe de ser a ustedes, público querido”, explicó puntualizando que eso sería por “quizá un par de días”.

VEA TAMBIÉN Ana Gabriel recibió su estrella en el Paseo de la Fama o

De acuerdo con el reporte del medio local CHV Noticias, la artista comenzó a manifestar molestias desde los primeros minutos” de su ‘show’.

La cantante “se retiró” del escenario “en varias ocasiones para poder descansar” y recibió “oxígeno a través de una máscara en algunos momentos” de su presentación.