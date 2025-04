Duras críticas a actriz trans Karla Sofía Gascón por darle una dura patada a su rival durante un partido de fútbol

La actriz trans española Karla Sofía Gascón se ha vuelto viral en redes sociales tras pegarle una patada a una rival durante un partido benéfico.

La intérprete de ‘Emilia Pérez’ participó en un partido benéfico que busca recaudar fondos por los afectados por la DANA en España.

El partido se llevó a cabo en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, en donde 26 leyendas de La Liga junto con algunas celebridades se reunieron por una buena causa.

Allí, la nominada al Oscar, protagonizó un momento no tan amistoso con una de sus rivales y por el que está siendo criticada en redes.

Durante el partido, Karla quería recuperar el balón, sin embargo, cuando intentó quitárselo a uno de sus rivales le da una patada en la tibia, tumbándola al piso.

Tras pegar la patada, su rival queda tendida en el suelo por algunos minutos, mientras que Gascón se aleja del lugar y vuelve momentos después para asegurarse de que esté bien.

“Lo peor no es la patada, que también, lo peor es que la da y abandona el lugar sin disculparse”, “Lo de disculparse no va”, “En eventos benéficos esto no se hace”, “Es una mala competidora”, son algunos de los comentarios.

Tras salir de la cancha, Karla habló con los medios sobre el evento y bromeó sobre tener que jugar contra la leyenda del arco, Iker Casillas.

“¿Por qué tengo que jugar yo contra Iker Casillas? ¿Por qué no lo han puesto en mi equipo? Ya me han hecho trampas. Y me las traigo así”, expresó en modo de broma.

La estrella de Hollywood también contó hace cuánto no jugaba fútbol.

“Llevo sin jugar al futbol como 53 años, toda la vida. Teníamos un equipo hace muchos años con algunos actores españoles y tal. Siempre perdía. Me da miedo haber perdido todos los partidos”, puntualizó.

Además, de que: “Nos íbamos todos los domingos a jugar unas ligas, estaban todos súper profesionales y nosotros éramos realmente unos pacates. Hay mucha prensa, debes tenerle condición”.

Karla, que se ha vuelto en los últimos meses en una estrella bastante polémica, participó en la quinta edición del Encuentro de las Estrellas, un evento organizado por La Liga EA Sport y Premios Platino.

Este evento reunió a algunas leyendas de la liga, entre ellas el exarquero del Real Madrid, Iker Casilla, en el que esta edición es para recaudar fondos para los afectados por la DANA.