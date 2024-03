El crudo testimonio de Daddy Yankee tras dejar la música y entregarse a Dios: "he estado al borde de la muerte"

Han pasado varios meses desde que el cantante de reguetón Daddy Yankee dejó de manera definitiva la música para dedicarse a la religión y, por ende, a Dios.

Precisamente, este domingo el puertorriqueño reapareció en público predicando la palabra en la iglesia “Refugiados en su presencia”, ubicada en Las Piedras, Puerto Rico.

Además, el artista relató su crudo y duro testimonio de conversión que calificó como “una segunda oportunidad”.

“Yo construí mi Torre de Babel, yo construí una torre que llegaba hasta el cielo (...) Yo estaba como los de Babel y dije 'no me para nadie'”, relató.

El puertorriqueño continuó su relato diciendo que Dios le envió “un verdugo” en varios momentos de su vida que no vio venir: “Me envió un verdugo llamado la salud”.

"Estoy un día en Colombia al borde de la muerte, estoy en el hospital al borde de la muerte, un pie aquí y un pie allá... Yo he estado al borde de la muerte en varias ocasiones y les puedo hablar de la experiencia de lo que ve el ángel de la muerte, de sentirlo ahí", agregó.

Por otro lado, recordó que también vio de cerca la muerte luego de ser víctima de impactos de bala y de los que salió con vida "de milagro".

"Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito, me protegió de la muerte. ¿Sabes lo que es que te tiren con rifles de 47 encima de ti?... Yo sé lo que es la muerte y estar en la camilla de un hospital al borde de la muerte también", afirmó.

Concluyó su testimonio diciendo que ante dicha situación le prometió a Dios su servicio: "Si me revives y me ayudas y no me dejas morir, te voy a servir".

El video fue compartido por el artista en su cuenta de Instagram con un extenso mensaje en el que afirmó que Dios le dio una segunda oportunidad y está cumpliendo con su promesa: “Llevar su palabra a cada rincón de este mundo”.