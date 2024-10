Reconocida artista colombiana reveló que tocó fondo y cayó en la quiebra debido a las fiestas

La cantante y compositora colombiana Maía, una de las voces femeninas más importantes de la música tropical colombiana, reveló que tocó fondo y llegó a la quiebra debido a las fiestas.

La artista habló de su vida personal, los logros y éxitos que ha alcanzado con su música, pero también de las épocas difíciles, en donde incluso ha perdido tiempo y dinero.

“He pasado por momentos muy bajos, he tocado mucho fondo, he perdido todo, me he quebrado, he sido una persona no grata, he tenido el ego descontrolado, he tenido problemas de rumba, he pasado por todas, he vuelto a mi casa con el rabo entre las piernas”, declaró Maía en una entrevista con la reconocida presentadora Eva Rey.

Sin embargo, indicó que, en medio de sus dificultades, ha tenido que reconstruirse como artista y esto lo ha logrado gracias a sus seres más cercanos.

“Me di cuenta de que llenaba con rumba un hueco que necesitaba amor”, aseguró.

Maía confesó que, pese a que sus padres intentaron llevarla por buen camino, vivió momentos difíciles.

“Mis padres trataron de evitarlo, pero cuando yo ya estoy bien me dice: ‘Hijo pródigo, vuelve a casa’”, confesó.

Durante la entrevista, Maía también habló de su música y de varios artistas que han sido tendencia durante los últimos días.

En una de sus respuestas aseguró que no se siente identificada con los nuevos sencillos de la barranquillera Shakira.

“Yo creo que son cuestiones muy personales. Digamos que yo no estoy viviendo el momento que ella está viviendo, entonces no conecto con las canciones actuales, esa es la realidad”, dijo.

La cantante indicó que es “una persona a la que le gusta la música que tiene alma y entiendo que ella ahora haga canciones más para entretenimiento porque entiendo que de pronto eso es lo que necesita en su vida. Creo que uno pasa por diferentes etapas”.

Asimismo, se refirió a la música de la artista paisa. “Karol G es nueva generación, me parece una gran artista, una gran performer, pero, repito, yo me abandero de la música viva, de la música que tiene alma”, afirmó.

Los comentarios de la cantante no pasaron desapercibidos en redes sociales, pues muchos de sus seguidores le dieron la razón.

“Me identifico con la opinión de Maía”, “Amé tu respuesta, Maía”, “Maía educando”, “Shakira siempre será mejor artista en todo sentido y así incursione en sonidos nuevos sus letras no son vulgares y es capaz de cantar reguetón o lo que sea”, “Todos los músicos eligen a Shakira”, “De acuerdo con Maía”, fueron algunos de los comentarios.