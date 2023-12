Daddy Yankee se despidió de los escenarios y anunció que se dedicará a la religión

El cantante de reguetón Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido en la industria musical como Daddy Yankee, recientemente les dio una triste noticia a sus fanáticos: la finalización de sus 32 años de carrera musical.

El intérprete de ‘Gasolina’ ofreció este fin de semana su último concierto de su gira de despedida en el mítico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en donde cantó sus temas más éxitos, los cuales lo hacen uno de los precursores del género.

Desde marzo de 2022, Yankee había anunciado su gira de despedida, en donde los últimos shows se iban a realizar en su tierra natal, sin embargo, por distintas circunstancias se fueron aplazando hasta que finalmente se pudieron dar durante este fin de semana.

En el escenario, el artista comentó que, pese a que era su último show, representaba para él uno de los momentos más importantes de su vida y carrera.

“Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, expresó.

Yankee también comentó que “pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

“El que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, añadió el cantante.

La carrera musical de Daddy Yankee inició con el disco Playero 34 junto con el productor musical Dj Playero, tras eso, tiempo después participó en otros trabajos discográficos hasta unirse al famoso dueto ‘Los Cangris’ junto con Nicky Jam, un proyecto con el que rápidamente ambos tuvieron éxito.

Sin embargo, todo se vino abajo cuando la adicción de Nicky por el alcohol y las drogas se hizo más presenten en su vida y carrera.

Ante esto, el ‘Big Boss’ decidió dar un paso al costado para poder continuar en la industria, esta vez como solista y fue hasta 2004 con su álbum ‘Barrio Fino’ y su tema ‘Gasolina’ que pudo lograr el éxito que siempre quiso.

Luego de ‘Gasolina’, Yankee ha lanzado tema tras tema que lo han llevado a la cima del éxito y a ser consagrado como una de las leyendas dentro del género musical.