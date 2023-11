El deseo de Ozzy Osbourne por el que "moriría feliz" tras sus afectaciones de salud

El músico y compositor británico John Michael Osbourne, más conocido en el mundo artístico como Ozzy Osbourne, se refirió al tema de su salud en una entrevista con la revista Rolling Stone en la que reveló cuál sería su deseo más anhelado.

Durante su participación con el medio, el rockero afirmó que "moriría feliz" si pudiera dar un concierto más en su carrera para expresar su gratitud a sus fans desde el escenario.

"Si no puedo seguir haciendo conciertos de forma regular, solo quiero estar lo suficientemente bien como para hacer un concierto en el que pueda decir: 'Hola chicos, muchas gracias por mi vida'. Estoy trabajando en ello, y si al final caigo muerto, moriré feliz", dijo.

Es de mencionar que el ícono del rock ha sufrido varios percances de salud en los últimos años tras un grave accidente que le dejó varias afectaciones en la columna vertebral y que lo han obligado a someterse a múltiples cirugías. Además, del diagnóstico de Parkinson que reveló en enero de 2020.

Según dijo el artista de 74 años, la caída y las cirugías posteriores "realmente lo afectaron" y lo forzaron a alejarse en gran medida de los escenarios.

"La segunda operación salió fatal y prácticamente me dejó lisiado. Pensaba que después de la segunda y la tercera me recuperaría, pero en la última me clavaron una maldita barra en la columna. Encontraron un tumor en una de las vértebras, así que también tuvieron que extirparlo. Es bastante duro, hombre", agregó.

Ozzy Osbourne es reconocido a nivel mundial por ser uno de los miembros de la histórica banda de heavy metal "Black Sabbath", la cual abandonó en 1979 para posteriormente dedicarse a su carrera como solista. Ambas carreras le han permitido ganar múltiples premios Grammy.