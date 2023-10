Cher habló sobre su antigua disputa con Madonna y confesó que la cantante puede llegar a ser “mala”

La disputa entre las leyendas de la música Cher y Madonna es tan antigua como sus respectivas carreras artísticas y que data de cuando ambas estaban en la cima, no solo por sus trabajos musicales, sino por sus constantes controversias.

Décadas después de su rivalidad, la intérprete de ‘Believe’ habló sobre sus diferencias con la ‘Reina del pop’ y su versión no tan positiva y amigable de ella.

Durante una entrevista con el medio Los Angeles Times, la artista fue cuestionada sobre su “eterna” enemistad con Madonna, a quien en su momento calificó como poco talentosa y quien asegura puede ser “mala”.

Cher explicó que para ella, dicha disputa quedó en el pasado, pero que mantiene lo que sostuvo por aquella época sobre la intérprete de ‘Vogue’.

“No es una pelea. De hecho, me cae bien. Pero, vamos”, comentó la leyenda de la música, quien también aseveró que Madonna “puede llegar a ser mala”.

“Enterramos esa hacha de guerra hace mucho tiempo porque yo la llamé algo mucho peor, y ella me perdonó”, añadió la protagonista de ‘Burlesque’ haciendo referencia a esa vez en la que llamó a Madonna una “mocosa malcriada” durante una entrevista.

Ambas protagonizaron momentos donde no tuvieron nada positivo que decir de la otra, sin embargo, 32 años después, Cher decidió cambiar todo aquello y elogió a su colega por convertirse en un ícono dentro de la industria musical.

“Pero le doy esto: No hay nadie como ella que tuviera la oreja pegada a la tierra y lo supiera todo antes que nadie. Sabía lo que se avecinaba y acertó de pleno. Siempre pensé que ese era su mayor don: conocer las tendencias antes que nadie”, expresó.

La disputa de Madonna y Cher ha acaparado los principales tabloides del mundo desde 1991, cuando la intérprete de ‘Strong Enough’, expresó durante una entrevista que Madonna no era “increíblemente talentosa, ni hermosa”.

La cosa no quedó allí, ya que al parecer Cher tenía mucho que decir sobre Madonna en ese entonces, tal y como ocurrió en otra entrevista en la que, la leyenda de la música, se cansó de que la compararan con su colega.

Ante las comparaciones, la artista, de 64 años, expresó que pese a respetar muchas cosas de la intérprete de ‘Like a Virgin’, había algo que no le gustaba, esto porque Madonna “es mala. No me gusta eso”.

Y explicó que este pensamiento se debía, en ese entonces, a que “vino a mi casa un par de veces porque Sean Penn y yo éramos amigos, y fue muy grosera con todos”, refiriéndose a cuando el actor estuvo casado con Madonna.