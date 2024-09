El duro descargo de la madre de Chester Bennington contra la nueva etapa de Linkin Park y la incorporación de Emily Armstrong: “están intentando borrar el pasado con todas sus fuerzas”

La reconocida banda de rock Linkin Park ha acaparado en las últimas semanas la atención de todo el mundo tras regresar después de siete años de silencio, luego de la muerte de su legendario vocalista Chester Bennington.

El popular grupo presentó durante un show privado, exclusivo para los fanáticos de la banda, a su nueva vocalista, la cantante y guitarrista Emily Armstrong, que viene de la banda Dead Sara.

Sin embargo, lo que parece ser una alegría para algunos de los aficionados de la mítica banda de rock, fue una “traición” para la madre de Chester Bennington, quien hizo un descargo en contra de la nueva etapa de los intérpretes de ‘In the End’.

En una reciente entrevista con el medio Rolling Stone, Susan Eubanks, madre del fallecido cantante, mostró su descontento con la nueva etapa de la banda a la que perteneció su hijo.

Susan explicó que los miembros de la agrupación se habían comprometido notificarle si en algún momento decidían seguir adelante con la banda, pero que cuando se enteró de la inclusión de Emily Armstrong, se sintió “traicionada”.

“Me siento traicionada. Me dijeron que si alguna vez iban a hacer algo, me lo harían saber. No me lo hicieron saber y probablemente sabían que no iba a estar muy contenta. Estoy muy molesta por eso”, expresó.

La mamá de Bennington añadió que con esta nueva etapa “siento que están intentando borrar el pasado con todas sus fuerzas. Están interpretando canciones que cantaba Chester. Y no sé cómo se lo toman los fans, pero sé cómo lo tomo yo. Y que (Armstrong) cante las canciones de mi hijo es doloroso”.

Susan comentó que antes de enterarse de la decisión de la banda, ella se había reunido con dos de los integrantes de la banda hace unos cinco años, cuando le prometieron informarle “de lo que estaba pasando y que no tenía intención de volver a poner en marcha la banda”.

Lo más fuerte de su descargó es que contó que se enteró de que Emily Armstrong iba a ser la nueva vocalista de la banda por Google.

“Me enteré de que Emily Armstrong se unió a la banda en Google. Cuando busco algo en Google, lo primero que aparece es Linkin Park. Y vi todo eso de “Tenemos un anuncio”. Durante toda esa semana, estuvieron en los primeros lugares si buscabas algo en Google”, puntualizó.

La mamá del intérprete de ‘Numb’ añadió: “pensé que tal vez la banda iba a volver a salir, pero que Mike sería el cantante; Chester le enseñó a cantar a Mike. Cantó una canción en One More Light que pensé que era hermosa hasta que Chester murió, luego no pude escucharla más. Pensé que si volvían a salir, sería solo la banda la que no agregaría un cantante”.

Susan criticó la manera de cantar de Emily diciendo que: “Pensé que estaba cantando. Ni siquiera recuerdo qué era, porque no quería escucharlo. Fue solo un momento. Pero era ella, solo lo voy a decir, gritando hasta llegar a una nota muy alta”.

La mujer reveló que tras esto se puso a llorar y que se acordó que Mike le había comentado una vez a Chester que “pensaba que cantar esas canciones sería mejor con una chica”, esto porque a menudo lo “menospreciaba”.

Esa vez, Chester la llamó y le dijo que creía que Mike lo iba a reemplazar por una chica, algo por lo que él se sintió sumamente herido.

Por lo que incluir a Emily le hizo recordar esa anécdota y pensar “por supuesto, todo eso me viene a la mente. Hablé con mi hijo sobre esto. No pensé que probablemente lo harían”.

Susan le envió un mensaje a los miembros de la banda a la que perteneció su hijo desde 1999 hasta 2017, diciendo: “Si pudiera decirles algo a los miembros de la banda, es que me siento traicionada. Me prometiste que nos lo harías saber y no lo hiciste. Si ibas a hacer esto, esta es la forma incorrecta de hacerlo”.

“No la pongas a cantar las canciones de Chester y luego actúes como si siempre hubiera sido así. Es como hacer que se vaya, borrar el pasado. No tienes que preocuparte por repasar las viejas canciones y encontrar otras nuevas, nuevas canciones de Chester para publicar”, añadió.

La mamá del famoso vocalista terminó su descargo asegurando que: “Ahora puedes simplemente publicar nuevas canciones. Pero no te molestes en publicar las canciones de Chester con Emily cantándolas.”

La incorporación Emily Armstrong ha generado muchas opiniones entre los fanáticos de la banda, ya que muchos se han sentido aliviados de que vuelvan tras siete años de silencio, mientras que otros piensan que es una traición a la memoria de Chester.