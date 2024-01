Él es el artista que interpreta la famosa canción 'Hijo de Urrao' de la telenovela 'Rigo'

El pasado 9 de octubre, el Canal RCN estrenó su novela ‘Rigo’ que cuenta la historia del ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien le ha dado muchas alegrías a Colombia en sus participaciones en el Tour de Francia, el Giro de Italia y en los Juegos Olímpicos.

La telenovela de este querido ciclista, reconocido por su carisma, autenticidad y buen humor, es una de las producciones más vistas por los colombianos a través del Canal RCN o de la plataforma Prime Video, donde cada noche está disponible un nuevo episodio.

Durante cada capítulo, los televidentes pueden disfrutar de los mejores momentos, celebraciones, triunfos y detalles inéditos de la vida del famoso ciclista.

Asimismo, de la banda sonora que cuenta, en gran medida, la personalidad, obstáculos, tristezas, entre otras, de Rigoberto Urán.

Una de las canciones más sonadas es ‘Hijo de Urrao’, de Rafael García y César Betancur, la cual es interpretada por Daniel Lema, un productor y cantante que lleva más de 20 años en el mundo de la música.

“A mucho honor soy hijo de Urrao. Desde pela'o me la rebusco. No soy galán, pero seduzco. No soy llorón, aunque llevo del bulto. Por boquisucio me creen inculto, pero soy tierno como un poeta”, se escucha en una de las estrofas.

Daniel Lema, quien interpreta la canción, expresó su emoción luego de recibir la llamada para grabar el famoso tema.

“A mucho honor soy hijo de urraooooo. Gracias infinitas Rafael García y a RCN por permitirme hacer parte de este éxito”, se lee en la publicación.

Cabe señalar que, ‘Rigo’, tiene pegados a la pantalla a millones de colombianos que siguen cada noche los hechos que marcaron la vida de este icónico deportista.

Con su particular estilo, descomplicado y alegre, ‘Rigo’, interpretado por el actor Juan Pablo Urrego, ha logrado robarse los corazones de los televidentes, que han reído, pero también llorado, al conocer el pedregoso camino que tuvo que recorrer este ciclista para llegar al éxito.