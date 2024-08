El tatuaje con el que comparan a Peso Pluma con Christian Nodal: "Es muy pronto, solo llevan dos meses"

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como ‘Peso Pluma’, sorprendió a sus segudores por el tatuaje que se hizo junto a su nueva novia.

El cantante de 25 años ha venido ganando reconocimiento y popularidad en los últimos años por sus corridos tumbados que combina diferentes ramas de la música tradicional mexicana.

Sin embargo, en esta ocasión se volvió tendencia en redes sociales luego de mostrar los tatuajes que comparte con su pareja, a quien presentó hace pocas semanas.

En una imagen publicada en redes sociales se observa los nombres ‘Hassan’ y ‘Hanna’. Ambos se tatuaron el nombre del otro.

Dicha publicación no pasó desapercibida por los internautas, quienes lo compararon con el cantante Christian Nodal, quien en algún momento se tatuó los ojos de su exnovia Belinda.

"Peso Pluma está bien enfermo, ¿cómo te vas a tatuar si la conoces hace un mes?" y "¿no será muy pronto?", algunos de los comentarios de los internautas.

Es de señalar que hace unos meses, Peso Pluma estuvo en el foco de las cámaras por su presunta infidelidad a la rapera argentina Nicki Nicole con quien mantenía una relación amorosa.

Por medio de redes sociales como X, Facebook, TikTok e Instagram, se hizo viral un video en el que el cantante mexicano se pasea de la mano con una mujer desconocida por un casino en Las Vegas.

Las múltiples reacciones no se hicieron esperar por parte de los fans de Nicki Nicole, quien tras varias horas de revuelo emitió un comunicado en el que expresó que se enteró de la supuesta infidelidad como todos: por redes sociales.

Mediante sus redes sociales, la intérprete de ‘8 AM’ se pronunció y señaló que “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.