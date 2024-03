El último regalo que recibió Luly Bossa de su hijo Angelo antes de morir; fue por el Día de la Mujer

Hay luto en la familia de la reconocida actriz colombiana Luly Bossa luego de que ella revelara, a través de sus redes sociales, que su hijo menor Angelo había fallecido. Horas antes había publicado un video pidiendo oraciones por la vida de él.

En el clip la mujer no solo lamenta la pérdida de su hijo, si no que pide ayuda a sus seguidores para poder costear los temas hospitalarios y funerales: “Mi Angelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro ni funeraria, ni nada de eso. Quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda”.

A un día del fallecimiento de Angelo, la actriz a través de un video agradeció a quienes le han dejado mensajes de condolencias y a quienes la han apoyado económicamente para poder sobrellevar los costos.

Además, Luly también publicó el último regalo que le hizo su hijo Angelo antes de morir, fue con motivo del Día de la Mujer y se trató de una hermosa carta, con unas sentidas palabras de amor, y una chocolatina.

“Déjenme mostrarles lo que me hizo Angelo esta mañana en me dio de su malestar me dijo ‘mira mami’”, dice la actriz en el comienzo de su video y muestra la carta y la chocolatina que le dio su hijo.

“Feliz día de la mujer mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mi y sacarme adelante, eres mi ángel guardián y mi mayor motivación, serás siempre mi mujer favorita. Mami I Love You very much”, decía la carta que leyó Luly Bossa para sus seguidores.

Según la artista su hijo falleció súbitamente luego de haberse atragantado con una flema, fue llevado a un hospital en donde no lograron salvarlo.