Solidaridad con la actriz Luly Bossa tras conocerse la muerte de su hijo Angelo: “eres de las mejores madres del mundo”

Hay luto en la familia de la reconocida actriz colombiana Luly Bossa luego de que ella revelara, a través de sus redes sociales, que su hijo menor Angelo había fallecido. Horas antes había publicado un video pidiendo oraciones por la vida de él.

En el clip la mujer no solo lamenta la pérdida de su hijo, si no que pide ayuda a sus seguidores para poder costear los temas hospitalarios y funerales: “Mi Angelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro ni funeraria, ni nada de eso. Quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda”.

Por último, Luly le pidió a sus seguidores orar por ella y su familia ante esta difícil pérdida: “Oren por mí porque, lo necesito mucho; no supone que los hijos se vayan antes que uno”.

Las expresiones de solidaridad no se han hecho esperar y diferentes personalidades de la farándula colombiana como las actrices Cristina Campuzano, Natasha Klauss, Xilena Aycardi, las presentadoras Cristian Hurtado y Mónica Molano, el narrador de fútbol y la Selección Colombia Javier Fernández, la cantante Greeicy, entre otros, han dejado sus condolencias y expresado su apoyo.

“De corazón te acompañamos”, “demostraste el verdadero significado de la palabra madre”, “eres una mujer ejemplar”, “eres una madre que inspira y que dio más de su 100% por su hijo”, “lo siento mucho, Luly, pero no tienes nada de que reprocharte, lo hiciste todo bien”, “Angelo no habría podido tener una mamá más dedicada y entregada”, entre otros son los mensajes que le han dejado sus seguidores, quienes se han solidarizado con la actriz por esta fuerte pérdida.

Angelo, el hijo menor de Luly Bossa, padeció una enfermedad muscular degenerativa llamada distrofia muscular de Duchenne, por lo que tuvo que enfrentar diversas etapas marcadas por su condición médica entre ellas hospitalizaciones de urgencia y cuidados especiales que eran muy costosos.

La distrofia muscular de Duchenne, una afección que afecta todos sus músculos y provoca un deterioro progresivo del cuerpo, dificultando cada vez más la movilidad.