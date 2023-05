El video con el que la actriz Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa: “un mes sin ti, intentando sobrevivir”

La reconocida actriz Maribel Guardia rinde homenaje a la memoria de su hijo Julián Figueroa tras un mes de su fallecimiento.

En las últimas horas, la actriz publicó en su cuenta de Instagram un emotivo video para recordar a su hijo quien murió el pasado 9 de abril por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según las características de la parte médica.

“Yo grabando las palabras de mi amado Julián Figueroa, Dios bendiga a todas las mamacitas”, destaca Guardia en la publicación.

El video recopila diferentes momentos de la vida de Julián junto con su madre y algunas de las palabras del artista antes de su fallecimiento.

“Ella me creaba mundos en los cuales yo habitaba, entonces mi infancia fue como un cuento de hadas. Algo que tenía muy bonito es que cada momento que tenía libre me lo dedicaba plenamente, porque cuando me veía realmente me dedicada el tiempo, el amor, la atención a corregirme a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen”, se escucha la voz de Julián.

Asimismo, Guardia aprovechó para dedicarle unas palabras a su hijo y para expresar el dolor que ha sentido tras su partida.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra”, dijo.

“Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo, agregó.

VEA TAMBIÉN Maribel Guardia habla entre lágrimas por primera vez sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa o

Cabe destacar que Julián Figueroa fue hallado muerto en su residencia de Jardines del Pedregal ubicada en Ciudad de México.

Tras confirmarse la noticia, su madre contó a través de Instagram que su hijo fue encontrado “inconsciente en su cuarto y sin rastro de violencia alguno” tras el pedido de auxilio al 911.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano”, afirmó entonces la actriz en la red social.

Asimismo, la mujer agregó que el parte médico indica que Julián tendría por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.