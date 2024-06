Ella es la reconocida actriz de Marvel que anunció su retiro de la actuación, pero dejó 'la puerta abierta' a volver

La actriz y escritora canadiense Evangeline Lilly anunció el pasado 3 de junio su retiro de la actuación por un tiempo indefinido.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Lilly conocida por sus papeles en Lost, El Hobbit y The Hurt Locker, confirmó su retiro de Hollywood.

"Alejarse de lo que parece ser la opción obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero abrazar tu dharma reemplaza el miedo con la realización personal. Quizás regrese a Hollywood algún día, pero por ahora, aquí es donde pertenezco", dijo.

En el clip, comienza con una grabación de 2006 en el set de rodaje de “Lost” en la que la actriz ya fantaseaba con estar retirada en diez años, así como formar una familia y otros objetivos personales.

“Dentro de diez años, ¿dónde me gustaría estar? Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo de la actuación, pero idealmente dentro de 10 años me gustaría ser una actriz jubilada y tener una familia”, expresó en su momento.

Durante su carrera actoral, Lilly ganó reconocimiento por su papel como Dyne, la avispa, en el Universo Cinematográfico de Marvel desde "Ant-Man" en 2015.

"Hoy me invade una profunda alegría y satisfacción al vivir de acuerdo a mi visión. Alabado sea Dios, me siento muy agradecida por mis bendiciones. Ha llegado una nueva temporada, estoy lista y feliz", escribió la actriz en su publicación.

Además, agregó que, ha estado en pausa de la actuación durante los últimos tres años desde que terminó de grabar en Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

“Este tiempo fuera del negocio me ha brindado una sensación fundamental de satisfacción y alegría. Podría regresar mañana, dentro de dos años o nunca, pero en este momento no estoy trabajando activamente en la industria y no tengo ninguna obligación contractual con nadie. Estoy dedicando mi tiempo a mi trabajo humanitario y a escribir”, afirmó.