Actor de la serie ‘How I Met Your Mother’ fue detenido en la frontera entre México y Estados Unidos por presuntamente haber apuñalado a su exnovia

Este viernes se conoció que el actor Nick Pasqual, reconocido por su papel en la famosa serie ‘How I Met Your Mother’, fue detenido en la frontera entre México y Estados Unidos tras ser acusado de presuntamente haber apuñalado a su exnovia.

Según informó la Fiscalía del distrito de Los Ángeles, el pasado 23 de mayo, alrededor de las 4:30 am (hora local), el artista irrumpió en la casa de su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn, y la apuñaló en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, que dejó a la mujer con varias heridas críticas, el actor huyó de la escena del crimen y fue capturado posteriormente en un puesto de control en Sierra Blanca, Texas, en la frontera entre México y Estados Unidos.

Según reportó el medio New York Post, la maquillista fue encontrada por su madre sustituta, Christine White, en una escena que describió como un no “espectáculo bonito”, además de que señaló que “este no es el tipo de cosas que no debería pasarle a nadie (…) No crees que esto te vaya a pasar alguna vez”.

“La encontré y tuve que ir al dormitorio donde sucedió. Eso no fue un espectáculo agradable”, añadió la mujer durante su entrevista con el medio KTLA.

Un tribunal del distrito de Los Ángeles emitió una orden de captura y, tras la detención, el actor será extraditado al condado de Los Ángeles para enfrentar los cargos de los que se le acusan.

Los cargos contra el actor son por intento de asesinato, robo residencial en primer grado con una persona presente y un cargo por herir a un cónyuge, conviviente, prometido, novio, novia o padre del niño.

El actor, de 34 años, también es acusado de “infligir graves lesiones corporales a la víctima en circunstancias que implican violencia doméstica” y de ser hallado culpable, su pena podría ser cadena perpetua en prisión estatal.

Varios medios locales aseguran que Shehorn presentó, recientemente, una orden de restricción contra Pasqual por abuso doméstico, orden que fue aprobada por el Tribunal Superior del condado de Los ángeles, según informó LA times.

En dicha orden, la mujer reveló que el actor la atacó físicamente en la casa que compartían antes del 23 de mayo, en donde llegó a abofetearla, derribó puertas, le golpeó la cabeza contra el suelo y la agredió sexualmente.

De acuerdo con LA Times, la maquillista fue sometida a una cirugía de emergencia después del ataque y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días.