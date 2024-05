En medio del llanto le propusieron matrimonio a La Segura en la Casa de los Famosos Colombia

Este jueves 2 de mayo en La Casa de los Famosos se presentó una pedida de matrimonio, Ignacio Baladán, novio de la influencer La Segura, ingresó a la casa donde se realiza el reallity y en medio de lágrimas le hizo la propuesta a su pareja.

El influenciador uruguayo ingresó a la casa para proponerle matrimonio a su novia, con quien lleva casi dos años de relación.

Una vez adentro de la casa, el jefe congeló a los participantes y La Segura quedó sentada con el espacio perfecto para que su novio pudiera pedirle la mano, solo que ella no lo sabía.

VEA TAMBIÉN Casi se van a los golpes: así fue la acalorada discusión entre dos participantes de la Casa de los Famosos o

“Así me gusta verte como una reina que sos. Vine directamente desde Perú pasando por tu familia, me fui hasta Cali para tener la aceptación de tu familia. Somos el uno para el otro, no me quiero separar, te voy a cuidar, te voy a amar, te amo. Quiero decirte con todo el amor del mundo que lo aceptes, que te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y pedirte por favor si quieres casarte conmigo”, le dijo.

El jefe permitió a La Segura moverse y apenas escuchó la orden, se lanzó a abrazar a su pareja y le dio el sí.

El corazón de millones de seguidores se conmovieron ante las románticas palabras que Ignacio Baladán le ofreció a La Segura tras su emotiva propuesta de matrimonio en La Casa de los Famosos Colombia.

Una de las primeras que reaccionó al respecto fue Alexa Mena, madre de la Segura que en su cuenta de Instagram compartió una foto junto a su yerno y le dedicó un mensaje en pro de la decisión que va a tomar esta noche: "Bendigo el día en el que Dios te pudo en el camino de mi reina".