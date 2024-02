Esposa de Dani Alves publicó “por error” una carta de amor que el futbolista le escribió desde la cárcel

El futbolista brasileño Dani Alves recientemente fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber abusado de abusado sexualmente de una mujer en el baño de la discoteca Sutton en Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022.

El tribunal, que en un comunicado dijo dar por "probada la violación", le impuso 5 años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros (unos 160.000 dólares).

Durante todo el proceso, el exfutbolista del FC Barcelona cambió varias veces su versión de los hechos y uno de sus tantos relatos aseguró que negó todo porque no quería que su esposa, la modelo Joana Sanz, supiera lo sucedido.

Aunque en un principio, la modelo había estado acompañando al deportista, meses después se conoció que le pidió el divorcio.

VEA TAMBIÉN Reconocida expresentadora estadounidense fue diagnosticada con afasia y demencia, condición médica similar a la que padece el actor Bruce Willis o

Por medio de un manuscrito que compartió en sus redes sociales, Sanz aseguró que “elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento. (…) Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", finaliza.

Sin embargo, para Alves la relación no había terminado y no se dio por vencido, por lo que le escribió una carta a la española para hacerle saber que la ama y que, pese a todo, ella siempre fue todo lo que ella soñó.

La carta, enviada por Dani, fue compartida por “error” por Joana en sus redes sociales, en donde miles de personas pudieron leer y conocer el pensar y sentir del futbolista.

“Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino transformar mi energía en lo que es. Y lo que es, es que eres lo que soñé”, inicia diciendo la misiva de Dani Alves.

“Lo que soñé y lo que sigo soñando. Quiero recorrer todos los caminos contigo. No me equivoqué de mujer, sí, fuiste tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan en el que no estés. Rezo todos los días para que llegue el día en que pueda verte despertar. La nostalgia no se trata de no poder hacerlo ahora”, añadió.

La carta, compartida por “error” finaliza diciendo: “Donde sea, como sea, como sea, pero contigo siempre a mi lado. Siento sentimientos extraños. Te amo”.

Tras hacerse viral, la modelo rápidamente eliminó la publicación y tomó sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido, diciendo que en realidad esa publicación iba para sus “mejores amigos” y que la compartió por error.

VEA TAMBIÉN Así se prepara Shakira para el lanzamiento de su próximo álbum musical o

Dani Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, jugó en clubes como el Sevilla y la Juventus de Turín, además hizo parte de la época dorada del Barça de Messi y Guardiola.

Cuando ocurrieron los hechos se encontraba brevemente en Barcelona, tras regresar del Mundial de Catar.

Según los magistrados, se confirmó que "la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación".



De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una zona reservada de ese local de moda en la que Alves habría coincidido con la mujer.

Posteriormente, el exlateral de la selección brasileña habría invitado a la joven a entrar en otra área exclusiva donde estaba un pequeño baño.

Allí, según el Ministerio Público, Alves la agredió y forzó a mantener relaciones sexuales, pese a su resistencia.