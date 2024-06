Esta es la deuda de millones de dólares que tenía Michael Jackson cuando murió

A días de haberse cumplido 15 años de la muerte del cantante estadounidense Michael Jackson, se conoció que el extinto 'Rey del pop' dejó una millonaria deuda.

Según documentos judiciales obtenidos por el medio de entretenimiento 'E! News', los asuntos comerciales del fallecido cantante "estaban en desorden" en el momento de su deceso en 2009.

Los abogados de los ejecutores del patrimonio de la estrella señalaron en dichos documentos que el artista tenía más de 500 millones de dólares de deuda cuando murió a los 50 años.

Además, la defensa agregó que Michael Jackson había incurrido "en gastos considerables en relación con los preparativos para su gira de conciertos, 'This Is It'".

El expediente fue presentado ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles (Estados Unidos) el 21 de junio y explicaba que la muerte prematura de la estrella "dejó a su patrimonio con una responsabilidad financiera de aproximadamente 40 millones de dólares" con el promotor de dicha gira.

En el archivo judicial, los abogados de los ejecutores testamentarios dijeron que el cantante había "cambiado de gerente comercial, abogados y gerente personal varias veces en los años inmediatamente anteriores a su muerte", lo que obligó al rastreo de documentos que estaban "esparcidos por todo el país".

Posterior a esto, la defensa de los ejecutores habrían eliminado la deuda del patrimonio y "mejoraron con éxito la imagen y el legado de Michael Jackson en beneficio de los beneficiarios del Michael's Trust".

El documento precisa que, “aunque ha pasado más de una década desde la muerte de Michael Jackson", los ejecutores deben lidiar con las consecuencias de las circunstancias que existían en el momento de la muerte el pasado 25 de junio de 2009.

Es de mencionar que los beneficiarios del patrimonio incluye a los hijos del ganador del Grammy, Prince Jackson, de 27 años; Paris Jackson, de 26; y Bigi "Blanket" Jackson, de 22.