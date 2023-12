Luego de 14 años de la muerte de Michael Jackson, lanzaron a la venta la primera grabación que hizo el ‘rey del pop’

Se cumplen 14 años desde que el icono y leyenda del pop Michael Jackson falleció, dejando un gran legado musical, que al día de hoy siguen sonando incluso en las principales plataformas de streaming.

‘Billie Jean’, ‘Thriller’, ‘Smooth Criminal’, ‘Black and White’, ‘Dirty Diane’, ‘The Way You Make Me Feel’, ‘Earth song’,’Bad’, ‘Heal The World’, y ‘Remember The Time’, son algunos de los grandes éxitos que el denominado ‘Rey del pop’ dejó durante sus 56 años de carrera.

Ahora, muchos años después de sus inicios en la industria musical, publicaron en formato digital la primera sesión de grabación de Michael Jackson, que tuvo lugar en 1967, cuando pertenecía a la agrupación musical ‘The Jackson 5’ juntos con sus hermanos.

La grabación titulada ‘Big Boy’ fue grabada en los inicios de la banda que le mostró al mundo la voz de quien es considerado el ‘Rey del pop’.

De acuerdo con Michel D Traore, director ejecutivo y cofundador de ‘Anotherblock’, empresa especializada en la comercialización en formato digital de música, esta grabación representa un fragmento importante de la historia musical de ‘The Jackson 5’.

Traore indicó que para que el mundo por fin pudiera tener esta grabación se necesitaron de seis meses de arduas discusiones y la recopilación de trabajos detallados para poder tener todo lo necesario para poder lanzar al mundo esta pieza musical.

“Como fan apasionado de MJ que soy, me entusiasmó la idea de presentar al mundo esta importante pieza de la historia de la música y ampliar la narración de los primeros días de Jackson 5”.

El director de ‘Anotherblock’ agregó que: “Para ciertas canciones, y está en particular, es evidente que merecen un hogar especial donde no se pierdan en la masa de cientos de miles de canciones publicadas el mismo día. Nuestros vinilos digitales son un producto para la era digital, lo que nos brinda la oportunidad de impregnarlos de una historia única”.

Para la liberación de ‘Big Boy’, se preparó todo un “profundo artículo editorial”, el cual acompaña la grabación y que ofrece un pequeño análisis de lo que fueron los primeros años de ‘The Jackson 5’.

VEA TAMBIÉN Bradley Cooper sorprendió despachando sándwiches desde un camión de comida en Nueva York o

Los fanáticos que deseen tener el material, lo podrán adquirir por la suma de 25 dólares en los que incluye: imágenes de la cinta maestra, descarga de pistas individuales de la canción y un vinilo digital del lado B con ‘Michael the Lover’ y ‘My Girl’.

También pusieron a la venta la edición limitada, la cual vale 100 dólares, que contiene lo mismo que el paquete anterior más nueve canciones adicionales con pistas individuales, entre las que se encuentran: ‘Big Boy (Steeltown versión)’, 'You’ve Changed', 'Tracks of My Tears', 'We Don’t Have to Be Over 21 (To Fall in Love)', 'Lonely Heart', 'Saturday Night at the Movies', 'Under the Boardwalk' y 'Stormy Monday'.

De acuerdo con la descripción del sencillo, se trata de: “la revelación de la primera grabación original del joven Michael Jackson, una pieza de la historia de la música oculta hasta ahora”.

Es importante mencionar que ya existía una versión de ‘Big Boy’ que fue regrabada en una sesión diferente y la cual fue lanzada como primer sencillo de la agrupación en enero de 1968 por Steeltown Records.

Además de que se trata de la primera cinta en la que quedó registrada la voz de Michael por primera vez antes de que tocara el éxito junto con sus hermanos y posteriormente iniciara su legendaria carrera de solista en 1917.