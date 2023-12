Esta es la razón por la que a Adele no le gusta que otros artistas canten sus canciones

La reconocida cantante británica Adele reveló la verdadera razón por la que no le gusta que otros artistas canten sus canciones.

En medio de una entrevista con The Hollywood Reporter, la artista se refirió a varios temas de su carrera musical, entre ellos, el motivo por el que no le gusta que otros famosos interpreten sus éxitos.

“Nadie puede cantar mis canciones como yo, y punto. No pueden cantarlas. Las letras no son suyas y no creo que nadie más deba cantar mis canciones”, dijo Adele.

Adele explicó que, aunque no se considera la mejor artista del mundo, ningún otro artista podría cantar sus canciones como ella ya que los otros no pasaron por lo que ella pasó. “No pueden expresar el dolor, la felicidad o la melancolía que Adele experimentó al momento de escribir sus éxitos”.

“No me importa cuando lo hacen, pero sólo digo que nunca van a ser capaces de hacerlas emocionantes. Igual que yo no puedo cantar las canciones de otros. No escribí la letra y no puedo cantarlas como ellos”, aseguró.

Cabe señalar que, pese a sus declaraciones, Adele si ha recreado el trabajo de otros artistas, así como varios famosos como Bruno Mars, Ariana Grande, Katy Perry, John Legend, entre otros, han versionado sus canciones.

Adele también habló de su pasado y contó que cuando tenía 20 años era una “alcohólica al límite” y que tras pasar tanto tiempo sobria se sentía “aburrida”, por lo que creía que “extrañaba al alcohol”.

“Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es aburrido. Quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis veintes, pero lo extraño mucho. Eliminé la cafeína”, dijo.

No es la primera vez que la intérprete de ‘Set Fire to The Rain’ habla sobre su problema con el alcohol, ya que en unos shows pasados les comentó a sus fanáticos que durante el encierro por la pandemia de covid-19 se tomó cuatro botellas de vino antes del almuerzo.

“Recuerdo que cuando llegué aquí en medio del covid, encerrada, eran las 11 de la mañana y definitivamente tenía como cuatro botellas de vino, como todos nosotros”, reseñó.