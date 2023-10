“Solo quiero decir cuánto amo lo que hizo por nosotros”: el emotivo homenaje que le hizo Adele a Matthew Perry en su concierto de Las Vegas

Este sábado el mundo del cine y la televisión estuvo de luto tras conocerse la noticia de la muerte del actor Matthew Perry, de 54 años, reconocido por darle vida a Chandler Bing en la popular serie Friends.

La noticia de la muerte del actor dio rápidamente la vuelta el planeta y logró conmocionar a varias personas alrededor del mundo, entre ellos, a la famosa cantante británica Adele, quien le rindió un emotivo homenaje durante su concierto de Las Vegas de este fin de semana.

Durante su concierto en Las Vegas en su ‘Weekends With Adele’, la intérprete de ‘One and Only’ se tomó un momento para hablar sobre la muerte de la estrella de Hollywood, quien durante 10 años le dio vida a uno de los personajes más amados de la televisión.

La cantautora empezó su discurso diciendo: “fue bastante impactante cuando especialmente alguien que te hizo reír, que trajo tanta alegría a tu vida que no lo sabes. Esto es lo que encuentro tan extraño. Nunca lo he conocido en mi vida. Me ha pasado con otros comediantes y cosas así. Pero hay algo que te entristece, sobre todo porque no sabes lo que estaba pasando”.

Adele continuó contando que cuando ella era más joven, uno de sus amigos solía imitar a Chandler para hacer reír a sus amigos, incluso cuando todos estaban teniendo un mal día, lo imitaba para subirles el ánimo.

“Algunos de mis recuerdos favoritos de cuando era joven con mis amigos y uno de mis amigos, Adrew, cuando tenía 12 años hizo la mejor imitación de Chandler. Y lo hacía todo el tiempo para hacernos reír. Y si alguno de nosotros tuvo un mal día o se sentía deprimido, simplemente fingía ser Chandler. Y recuerdo ese personaje por el resto de mi vida”, agregó.

La británica también habló sobre la manera en la que Perry conversó abiertamente sobre sus adicciones y el estar sobrio tras tocar fondo, algo que ella considera que lo hizo “increíblemente valiente”.

“Fue muy abierto con sus luchas contra la adicción y la sobriedad. Lo cual creo que es increíblemente, increíblemente valiente. Y sí, solo quiero decir cuánto amo lo que hizo por nosotros. Especialmente lo que hizo por mí, uno de los mejores comediantes y ojalá ahora pueda descansar en paz, y en ese sentido, esto es 'When We Were Young’", finalizó.

Tras su discurso, la artista tocó su icónico tema ‘When We Were Young’, de su tercer álbum de estudio ’21’, y el cual trata del encuentro entre personas que se van haciendo mayores, recordando los días en los que fueron jóvenes.

El tema, de acuerdo con lo dicho por Adele, engloba el concepto de la “reconciliación”, en donde traes recuerdos de con tus seres queridos cuando eras joven.

Adele no fue la única en rendirle un homenaje al actor, pues el cantante Charlie Puth también tomó un momento durante uno de sus conciertos para que los miles de asistentes pudieran despedirse de él.

En su concierto de este domingo, el intérprete de ‘Attention’ tocó la introducción de la serie Friends para cantarla en honor a Matthew junto con los miles de asistentes en Melbourne.