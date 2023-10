Esta es la razón por la que 'La Pupuchurra' no estará en la nueva temporada de 'Yo soy Betty, la fea'

La reconocida actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, quien es recordada por su papel de la ‘La Pupuchurra’ en la historia del fallecido libretista Fernando Gaitán, ‘Yo soy Betty, la fea’, reveló las razones por las que no hará parte de la nueva temporada de la telenovela.

En medio de una entrevista para el programa 'Lo sé todo', la actriz colombiana, quien recientemente participó en el programa ‘MasterChef Celebrity’ del canal RCN, se refirió a los motivos por los que no hará parte del destacado elenco que se encuentra grabando la secuela de la exitosa serie que se estrenará en la plataforma Prime Video en 2024.

Las grabaciones de esta continuación ya están en marcha y, precisamente, la plataforma mostró en sus redes sociales un video en el que presentó a los actores que harán parte de esta nueva temporada y, si bien hay caras conocidas, también habrá nuevos personajes y algunas ausencias.

La historia contará con parte del elenco original entre ellos sus protagonistas Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, y Jorge Enrique Abello, que personificó a Armando Mendoza.

Sin embargo, en esta ocasión, Martha Isabel Bolaños quien interpretó a Jenny, también conocida como ‘La Pupuchurra’ y quien era la amante de Efraín Rodríguez, esposo de Sofía, una de las integrantes de ‘El Cuartel de las Feas’, no hará parte de la secuela.

La actriz reveló que tenía conocimiento de la nueva versión de la telenovela desde hace un año pero que, sin embargo, desde el inicio le informaron que no sería considerada para formar parte de la producción.

“Hace un año, cuando comenzaron el proyecto, mi mánager me dijo que iban a comenzar y yo no iba a estar, entonces pues no me afectó en lo más mínimo”, indicó.

Además, agregó que, si bien le agradaría volver a grabar, comprende que su personaje sin Sofía no tendría relevancia. “Ahora que los veo trabajando de nuevo juntos pienso que sería lindo volver a grabar, pero no me afecta mi ego”.

“Para la gente que pregunta si voy a estar, no, no fui invitada al proyecto. Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco. ¿Las razones?, yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”, insistió.

La actriz, también reveló que, durante las grabaciones pudo encontrarse con sus colegas y pasar un emotivo momento junto a ellos.

“Fue muy lindo verlos, muy lindo. Espero que les vaya muy bien, el proyecto pinta espectacular y bueno, chévere, fue lindo verlos. 23 años y seguimos unidos. Sé que me van a extrañar, pero bueno, seguiremos por aquí, haciendo lo nuestro”, puntualizó.

Cabe señalar que ‘Yo soy Betty, la fea’ es una de las novelas más importantes y populares que ha tenido la televisión colombiana desde su lanzamiento en 1999 por el Canal RCN.

Su éxito es tal que, pese al paso de los años, se sigue manteniendo vigente y compite con producciones actuales en importantes plataformas de streaming en las que ha sido transmitida.