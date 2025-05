"Ni una llamada después de tantos años": el colombiano Juan Guillermo Cuadrado reclama por trato recibido del equipo que quiso

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado tuvo una reveladora entrevista con el medio Fox Deportes en la que se refirió con honestidad a las emociones que tuvo cuando se vio obligado a cambiar de equipo en Italia.

Cuadrado narró elementos, hasta ahora desconocidos, de lo que fue su salida de Juventus al finalizar la temporada 2022-2023.

El colombiano confesó que quería seguir una temporada más después de haber ofrecido ocho años de su carrera al cuadro de Turín al que llegó a mediados de 2015. “Me dijeron que de pronto se daba la oportunidad de seguir un año más y yo dije claro obvio. Esta es mi casa”, relató.

“Estuve esperando y la verdad en ese momento me sentí un poco triste porque me habían dicho que iba a renovar. Me quedé esperando la llamada, nunca me llamaron”, lamentó el mediocampista cafetero.

Cuadrado mencionó que no hubo un acercamiento “humano” por parte de Juventus. “Simplemente pusieron una foto en el Instagram diciendo: ‘muchas gracias panita’. Pero nunca me llamaron para decirme como ‘Juan busca equipo porque no vamos a seguir contando contigo’”.

“Solo por las redes sociales me di cuenta de que no iban a contar más conmigo. Eso fue lo que realmente pasó. Muy pocos lo saben porque no soy mucho de hablar. No estoy casi en entrevistas. Pero eso fue lo que me pasó, me dijeron que me iban a renovar y al final no me dijeron nada”, relató el talentoso volante.

Cuadrado dejó ver que no esperaba un trato como el que recibió después de haber estado “tantos años en el equipo”. “Pero bueno, así es el fútbol y son cosas que suceden muchas veces y uno aprende de ellas”, manifestó.

El atacante colombiano ganó con Juventus los torneos más importantes de Italia. Se coronó en cinco oportunidades como campeón de la Seria A (primera división del fútbol italiano), en cuatro ocasiones de la Copa Italia y en dos de la Supercopa.

Tras su salida de Juventus, Cuadrado se unió al Inter de Milán en el que estuvo una temporada antes de llegar al Atalanta, su actual equipo.