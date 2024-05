Esta sería la razón por la que Paola Turbay no logró ser Miss Universo en 1992

La actriz, presentadora y exreina de belleza colombo-estadounidense Paola Turbay Gómez reveló la razón por la que no logró ser Miss Universo en 1992.

En medio de una entrevista, Turbay se refirió a la vez que participó para ser Miss Universo y el motivo por el que no ganó la competencia pese a que era una de las favoritas.

“Cuando se acaba Miss Universo se me acerca el jurado y me dicen: ‘Queremos que sepas que algo pasó, no tenemos ni idea, pero tú eras Miss Universo”, comentó la actriz.

La también presentadora contó que luego de que anunciaran a la ganadora del concurso, el presidente de Miss Universo se le acercó a ella y a sus papas para revelarle una noticia importante.

“Miren, si esto hubiera sido un año antes, un año después, es Paola. Este año, lamentablemente, no se pudo”, dijo en ese entonces el presidente, según la actriz.

De acuerdo con Turbay, a los seis meses de aquel episodio, llegó la chaperona de Miss Universo y, “le dijo a doña Tera, la directora del concurso: ‘Miren, era Paola, pero hasta que ustedes no arreglen la situación del país, una colombiana no va a ser Miss Universo”.

Además contó que, durante el proceso, tuvo que someterse a varias pruebas psicológicas, exámenes y preguntas.

“Me hacían entrevistas de todo, me sacaban siempre del grupo a hacerme muchas entrevistas a ver si yo era capaz de manejar cierta presión y ciertas preguntas”, afirmó.

Pues, según ella, “no podían llevarla por el mundo entero como Miss Universo a manejar ciertos temas, a llevar una bandera, fuera cual fuera la de las labores sociales que tenía Miss Universo en ese momento”.

“A donde fuéramos me iban a preguntar por Pablo Escobar, por el narcotráfico, entonces que no, que iba a ser una labor imposible”, puntualizó la actriz.

Finalmente, la actriz explicó que una de las razones por las que no contó su historia antes, fue porque no quería ser “una mala perdedora”.