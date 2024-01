Este es el emotivo mensaje que le expresó Madonna a su padre, de 92 años, quien la vio pese al Parkinson en un concierto

La cantante estadounidense Madonna se mostró muy emocionada durante su último concierto en el Little Caesars Arena de Detroit, ubicado en el estado de Míchigan (Estados Unidos), muy cerca a su natal Bay City.

Ante una multitud de alrededor de 13.000 espectadores, incluido su padre Silvio de 92 años, la intérprete de “Hung Up” habló de la fuerza que le dio su papá, los valores que le inculcó de niña y lo especial que fue dicha noche para ella en esta zona de EE. UU.

"Espero que estés orgulloso de mí, Detroit (…) porque me importa lo que piensas y quiero que estés orgulloso de mí", dijo la Reina del Pop a los miles de asistentes, según reseñó el diario local The Detroit News.

Asimismo, la artista aprovechó el momento para referirse a su padre Silvio, quien padece de Parkinson y estuvo presente en el espectáculo.

“Él me enseñó el significado del trabajo duro. Me enseñó la importancia de ganarse un camino en la vida. Me enseñó que la vida no es un día en la playa, que es mejor estar preparado para trabajar duro para llegar a algún lugar en la vida. Y te lo agradezco, papá”, afirmó.

Por otro lado, atribuyó todo el carácter fuerte con el que se ha caracterizado a su padre. “Y si creen que soy dura, y si creen que soy una guerrera o creen que soy una bestia o un superhéroe, es por mi padre”, añadió.

Posterior al evento, la cantante compartió una fotografía en su perfil de Instagram junto a su padre en Detroit, la cual acompañó con un emotivo mensaje para su progenitor.

La imagen muestra a la superestrella abrazando a su papá durante la presentación mientras que se ven unos corazones azules sobre él y la leyenda: "Te amo papá".

La cantante Madonna junto a su papá - Captura Instagram

En esta misma red social, la Chica Material compartió imágenes de una nueva colaboración exclusiva con Jean Paul Gaultier.

Según dijo, todas las ganancias de la colaboración serán para la organización benéfica Raising Malawi y “ayudarán a proporcionar intervenciones médicas críticas a los huérfanos y niños vulnerables en el Mercy James Center for Pediátrica and Care Intensive”