Estos serían los motivos por los que Alejandro Sanz estaría atravesando una crisis personal

Hace unos días el cantante español Alejandro Sanz publicó un fuerte mensaje en redes sociales en el que le dejó saber a sus seguidores que no se encontraba bien respecto a sus salud emocional y mental.

El español, quien publicó el tweet el pasado 26 de mayo en horas de la noche, indicó que se siente “triste y cansado”, algo que dejó muy preocupados a sus fans.

Aunque no dio muchos detalles de la situación específica, el cantante de 54 años afirmó que está trabajando para salir de ello y regresar a los escenarios.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, añadió.

Tras sus palabras los internautas no tardaron en enviarle mensajes de amor y apoyo al intérprete de ‘Amiga mía’, quien agradeció el detalle y destacó el cariño que siempre ha sentido por parte de sus fans.

Ahora un importante medio local habría revelado los motivos por los cuáles Alejandro Sanz estaría atravesando una difícil crisis personal.

VEA TAMBIÉN Khloe Kardashian aseguró que se siente “menos conectada” con su hijo nacido gestación subrogada o

De acuerdo con el medio Informalia, el español de 54 años tendría una multimillonaria deuda de aproximadamente 15 millones de euros, los cuales se cree que los debe desde hace más de cinco años.

Esta deuda sería el resultado de una traición de un amigo cercano al cantante que habría llevado adelante una serie de irregularidades en las finanzas del artista.

El fraude del que fue víctima Sanz rondaría los 15 millones de euros y parte de esa cifra estaría siendo reclamada por Hacienda de España.

Según el medio, como solución a su deuda, el cantante español habría vendido las propiedades que tenía en Miami y otra en Madrid.

“Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, señaló uno de los periodistas del medio, quien también destacó que Sanz y su empresa tendrían una deuda de 7.3 millones de dólares con una compañía en Florida.

“Hace unos años, en una inspección fiscal, Alejandro Sanz descubre que tiene un agujero muy grande de dinero en todas sus cuentas. Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba muy mal y los tribunales le condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto”, aseguró el medio de comunicación.

Todo esto sería la razón por la que el intérprete de ‘Te lo agradezco pero no’ estaría atravesando un duro momento que ha llegado a afectar su salud mental tal y como lo expresó hace unos días en redes sociales.