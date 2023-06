Khloe Kardashian aseguró que se siente “menos conectada” con su hijo nacido gestación subrogada

La socialité del famoso reality show ‘Keep Up With The Kardashians’, Khloe Kardashian aseguró que tiene problemas y que se siente “menos conectada” con su hijo nacido por gestación subrogada.

Tras la finalización del popular show, el clan Kardashian-Jenner ha decidió volver a lanzar un nuevo reality, pero esta vez en donde se enfocan en mostrar mucho más sobre sus vidas personales y hablar de temas que antes no se hubieran atrevido a tocar.

Durante la tercera temporada del nuevo ciclo de la polémica y controversial familia en ‘The Kardashian’, el cual se encuentra disponible en la plataforma de streaming Star Plus, la menor de las Kardashian aseguró tener problemas con su hijo Tatum, ya que le cuesta conectar con el pequeño nacido a partir de un vientre de alquiler.

La empresaria de 38 años también confesó sentirse un poco “culpable” por la falta de conexión que tiene con el pequeño.

Esta confesión se dio durante una conversación que Khloe sostenía con su excuñado Scott Disick y su hermana Kim, en la que compartió detalles del nacimiento de su hijo, que nació el pasado julio, y que ha impactado su vida.

Khloe describió como “difícil” el proceso de la subrogación debido a que semanas después de iniciar el proceso se enteró que su exmarido el basquetbolista Tristan Thompson, con quien tuvo a su primera hija, había tenido un hijo en secreto con una modelo

“Creo que hay una diferencia cuando el bebé está en tu vientre, el bebé realmente siente tu corazón real. No hay nadie más en este planeta que pueda sentirte así desde adentro”, admitió la socialité.

Kardashian también comentó que “la gente puede conectarse de diferentes maneras, algunos, incluso, no pueden conectarse nunca”.

En ese entonces Disick la cuestionó sobre si se sentía menos conectada a su bebé, a lo que ella reconoció dicha desconexión y que muchas personas le han dicho que puede llevar mucho tiempo tener ese tipo de “vinculo” con su hijo.

Durante su conversación, Khloe expresó sentir un poco de envidia por lo fácil que le resulto a su hermana Kim conectar con sus dos hijos nacidos también por subrogación de vientre.

Además, contó el momento en el que en el pasado mes de julio nació Tatum diciendo que “estaba en estado de shock por toda la experiencia que estaba atravesando. Me sentí muy culpable. Esta mujer acababa de dar a luz a mi bebé y yo lo agarré y me fui a otra habitación. Estábamos como separados”.

La empresaria contó que en ese momento en el que tomó a su pequeño “sentí que era una experiencia transaccional” y que le gustaría haber sabido más sobre el procedimiento y sus complejidades, así como también que alguien hubiera sido “honesto sobre la subrogación. No significa que sea malo o bueno, solo es muy diferente”.

Cuando Khloe anunció el nacimiento de su hijo por medio de la subrogación de vientre recibió fuertes críticas por parte de los internautas que la acusaron de haber “comprado a su bebé”, mientras que otros la señalaron de promover una cultura que no está bien.