Eva Luna y Camilo estarían esperando su segundo hijo

La pareja de cantantes Eva Luna y Camilo estarían esperando su segundo bebé a casi dos años de haber sido padres por primera vez, según lo reveló la revista española ¡Hola!

VEA TAMBIÉN "Que disfrute ese ratico": Evaluna le envió contundente mensaje a mujer que estaba bailando muy pegada con Camilo durante un concierto o

El medio aseveró que “los cantantes se preparan para aumentar su familia, algo que se producirá este 2024” y también agregó que desconocen el sexo del bebé.

“Por el momento, Camilo y Evaluna no saben si tendrán un niño u otra niña. Y no porque no quieran conocer el sexo del bebé”, señala la revista española.

El medio citado señaló que Eva Luna estaría en su tercer mes de embarazo, por lo que el nuevo integrante de la familia llegaría en agosto.

Si bien la pareja no se ha referido al respecto, han dado sospechas a sus seguidores de que esta información es cierta, pues en uno de los últimos videos que subieron a sus cuentas de Instagram, a la hija de Ricardo Montaner se le ve utilizando una bata.

VEA TAMBIÉN "Que disfrute ese ratico": Evaluna le envió contundente mensaje a mujer que estaba bailando muy pegada con Camilo durante un concierto o

Camilo y Evaluna se conocieron en 2014, cuando él participó en la grabación de un tema para la novela ‘Grachi’, protagonizada por la venezolana; desde entonces, iniciaron un noviazgo que se consolidó con su matrimonio el 8 de febrero de 2020 y fruto de este amor nació Índigo, su primogénito en abril del 2022.