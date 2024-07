Exesposo de Sofía Vergara desmiente a la actriz: “Me pintaron como si hubiera tenido una crisis de la mediana edad"

El estadounidense Joe Manganiello desmintió las afirmaciones de la actriz colombiana Sofía Vergara sobre la verdadera razón de su divorcio.

En medio de una entrevista con la revista Men’s Journal, el actor y productor ejecutivo negó que el motivo de su divorcio se debió a su deseo de tener hijos.

“Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto”, aseguró.

VEA TAMBIÉN Esta es la razón por la que Sofía Vergara no quiso tener hijos con su expareja Joe Manganiello o

Manganiello indicó que, al iniciar su relación con Vergara, ambos tuvieron una conversación sobre el tema de hijos.

“Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, afirmó.

Asimismo, dijo que pese a dicha conversación ambos “intentaron tener una familia durante el primer año y medio”.

Sin embargo, “que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: ‘Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy’. Yo nunca fui así”, sostuvo.

Pues según el actor, la verdadera razón de su divorcio se debió a que “dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede”.

Es de señalar que hace unas semanas y en medio de una entrevista con People, la actriz aseguró que uno de los motivos por los que se separó de su expareja fue por la diferencia de edad entre ambos.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, dijo la actriz.

Vergara se refirió al momento en el que se convirtió en madre a los 19 años de su hijo Manolo, quien actualmente tiene 32 años.

VEA TAMBIÉN Sofía Vergara se divorcia de Joe Manganiello tras un matrimonio de siete años o

"Hay cosas en la vida que pueden sonar como buenas ideas, pero no lo son. Yo ya era madre. Sé lo que significa ser una buena madre o tratar de ser la mejor madre que puedas, y eso requiere muchos sacrificios, requiere mucha energía", recalcó.

La actriz también habló sobre el hecho de que “gracias a la ciencia” las mujeres pueden concebir “a mayor edad”, sin embargo, aseguró que no pensaba hacerlo así.

“Antes, la naturaleza, por alguna razón, le decía a su cuerpo que a los 50 estaba en la menopausia, que ya era hora de que terminara con eso. Hay una razón por la que la naturaleza hace eso”, confesó.

Asimismo, agregó que, “si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”.