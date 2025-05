“Querían que la FVF trabajara para ellos”: Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol asegura que “su mayor error” fue traer a Pékerman

Poco más de un año duró la era de José Néstor Pékerman como entrenador de la selección de Venezuela, el argentino solo dirigió 10 partidos desde que asumió el 30 de noviembre de 2021 y luego renunció, argumentando diferencias con la dirigencia.

Ahora, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, explicó en el medio digital ‘Ruta Vinotinto’ lo que ocurrió en el tiempo en que Pékerman estuvo al mando de La Vinotinto y consideró que haberlo contratado fue “su mayor error”.

“Mi mayor error fue haber traído a José (Pékerman) por el nombre y no por el momento. Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros. Ese año lo pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino también en tiempo. Pero eso trajo cosas positivas, conocí al cuerpo técnico actual a raíz de haber traído a José”, aseveró el dirigente.

“Fue un sabor amargo para todos. Fui la primera persona que se ilusionó con el proyecto. Tuve varias conversaciones con José y Pascual (Lezcano) y se veía un proyecto ambicioso, pero la manera en la que lo tomaron ellos, específicamente José y Pascual, porque el resto de cuerpo técnico lo tomó de la manera en que buscábamos y por algo siguieron, ellos realmente se portaron mal, sus ambiciones eran otras. Querían que la FVF trabajara para ellos sin ningún tipo de control. Querían ser amos y dueños de la Federación y yo siempre voy a buscar que nuestro fútbol y nuestros jugadores sean respetados”, complementó Giménez.

El presidente de la FVF aseguró además que la relación entre ellos y Pékerman se “rompió por completo” y que no iba a permitir que su imagen y la de la federación se viera afectada: “Me di cuenta que no solo era una manera arbitraria de trabajar con la Federación, sino también interna. Ellos le prohibían a su cuerpo técnico hablar con los jugadores de la Selección, que los visitarán para verlos jugar. Estaban volviendo esto un desastre y yo no iba a permitir eso. Los jugadores también estaban obstinados de la manera en que Pascual estaba llevando las cosas”.

“Él mismo no se imaginó que nosotros éramos capaces de poner un freno. Y como ya lo dije el fútbol venezolano se respeta y nosotros nos vamos a hacer respetar. No va a venir ningún extranjero, llámese como se llame, a venir a hacer lo que quiera en nuestra Federación”, agregó.

Por último, aseveró que Pékerman no volvió a dirigir porque “salió manchado” por su manera de proceder que, según Giménez, fue la misma que usó en la selección Colombia, pues siempre hubo acusaciones y rumores que Lezcano alineaba jugadores por intereses de los empresarios; sin embargo, es algo que nunca se confirmó.

“La relación se rompió por completo y él no ha vuelto a dirigir en ningún lado. Salió manchado, así como venía manchado de Colombia por el tema de Pascual; nosotros sabíamos algo, pero pensábamos que no era tan así y podía ser diferente. Ellos venían con la misma idea, no sé si buena o mala, pero para mí no era la manera de trabajar y hacer las cosas por lo que pusimos el freno”, finalizó el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol en la entrevista.