"Fue una sorpresa increíble": los mejores momentos, en imágenes, de la aparición de Shakira en concierto de Carlos Vives

Un emocionante momento tuvo lugar este sábado en el Kaseya Center de la ciudad de Miami: la sorpresa que la cantante colombiana Shakira le dio a su coterráneo Carlos Vives durante su concierto.

El encuentro se hizo viral en las redes sociales, así como la reacción de sorpresa y emoción de Carlos Vives al ver a Shakira acompañándolo en el escenario. Así se puede apreciar en este video que nos comparte el equipo de prensa de Carlos Vives:

El cantante no pudo contener su emoción y compartió el video en sus redes sociales, escribiendo: "¡Sigo temblando, estoy en shock!". Y agregó después: "Fue una sorpresa increíble".

Previo a su sorpresiva aparición en el concierto, Shakira comentó entre risas: "Voy a entrar al escenario, no le hemos dicho a nadie y voy a cantar 'La bicicleta' con él. No he ensayado, no he hecho nada. He estado trabajando toda la tarde y me he vestido para venir al Kaseya Center".

La amistad entre Shakira y Carlos Vives es bien conocida, algo que se vio este sábado en el escenario - Foto Prensa Carlos Vives

Y así fue, bailaron y cantaron juntos esta popular canción, la cual grabaron en colaboración en el año 2016.

Sin embargo, en esta oportunidad, omitieron la mención a la expareja de Shakira, Gerard Piqué, que se incluía en la versión original de la canción.

“Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”, dijo la cantante en su improvisada presentación.

Shakira y Carlos Vives cantaron 'La bicicleta' en el Kaseya Center de la ciudad de Miami - Foto Prensa Carlos Vives

La amistad entre Shakira y Carlos Vives es bien conocida en el ámbito musical y comparten más que su origen caribeño y sus exitosas carreras.

Sin duda, esta inesperada colaboración en el escenario fue un regalo para los fanáticos de la música latina y demostró una vez más la complicidad y el apoyo mutuo entre estos dos grandes de la música colombiana.